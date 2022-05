Modelo de OnlyFans recibe críticas cuando se afeita las axilas

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas de generación de dinero más frecuente y común en Internet donde muchas personas suben contenido exclusivo. Para acceder a las fotografías y videos hay que pagar una suscripción que puede ser mensual, trimestral o semestral.

Dentro de este tipo de plataformas suele encontrarse contenido explícito para entretenimiento adulto. No obstante también está disponible contenido exclusivo referente a recetas y hasta rutinas deportivas.

Recibe críticas cuando se afeita las axilas

Como se mencionó anteriormente, uno de los fuertes de este tipo de plataformas de contenido por suscripción es el contenido para adultos. Así las cosas, exista una modelo llamada Fenella Fox la cual constantemente sube fotografías para sus seguidores.

Una de las características de Fox que ha hecho se consolide como una celebridad de internet que gana miles de dólares es que no suele afeitarse sus axilas. De hecho, asegura que cuando subía contenido con su cuerpo totalmente afeitado solo lograba hacerse con mil dólares al mes. Al momento en que empezó a dejarse el vello lograba superar la barrera de los 8.000 dólares en sus momentos menos efectivos.

Así mismo, Fenella aseguró en una declaración dada al Daily Star que en un momento decidió afeitarse nuevamente, y aunque mantuvo unas cifras importantes en su cuenta, no era a lo que estaba acostumbrada e incluso llegó a perder algunos suscriptores.

“La comunidad fetichista del vello de las axilas en los últimos años me ha hecho sentir un poco encajonado, ya que constantemente me dicen que ‘nunca me afeite’ y me amenazan con dejar de seguirme si alguna vez lo hago. A veces quiero afeitarme solo para rebelarme contra sus comentarios y liberarme de su presión. Me afeité la vagina el mes pasado para probar la reacción de mi audiencia y perdí muchos fanáticos en protesta, ¡pero también obtuve la semana con mayores ganancias vendiendo fotos y videos de mi cabello recién afeitado!”, fueron sus palabras al medio mencionado.

