Andrea Serna explicó por qué no se puede grabar y sacar contenido el mismo día

Andrea Serna es una de las pocas personas que tiene acceso su celular mientras se graba el programa, pues es una de las presentadoras que puede revelarnos al menos un poco de lo que sucede atrás de lo que ven los espectadores.

No es la primera vez que los fanáticos del programa preguntan cosas varias de lo que sería El Desafío The Box, ya que le han cuestionado si, por ejemplo, ya se grabó el final del programa, a lo que ella contestó que no.

Ahora, en esta oportunidad, los seguidores del programa han querido saber “Cada día graban el desafío de lo que va a pasar ya grabaron todo” a lo que la presentadora decidió contestar:

“Están sucediendo muchas cosas de manera simultánea, en las casas, otros de ls participantes en los boxes cumpliendo con su prueba era se día y se esta grabando sin parar ese día, muchísimo material, horas horas horas, y todo eso se tiene que convertir en un programa de 8 a 9:30, entonces se necesita un tiempo de post producción, para poder convertir ese día de mil actividades, en un capítulo, se necesita tiempo” afirmó la presentadora.

Ya estamos pasando por lo final de lo que tare esta temporada de El Desafío, en donde quedan lo mejores participantes. Beta y Alpha son los dos equipos más fuertes de la temporada y de hecho, tratando de derrotarse entre ellos, han creado ciertas alianzas que muchas veces han funcionado.

De los tres equipos, tendrá que deshacerse uno y se convertirán en dos, que con el tiempo será uno solo.

Las emociones de todos los competidores están al límite, pues todos están poniendo sus capacidades para llegar a lo ultimo de la competencia y llevarse el tan anhelo premio, que es una muy buena cantidad de dinero.