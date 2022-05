Piter Albeiro reveló su particular voto en Estados Unidos

Piter Albeiro es uno de los humoristas más reconocidos del país quien desde hace unos años se encuentra radicado en Estados Unidos, país en donde se ha dedicado al negocio de renta de autos, ya que es considerado uno de los negocios más rentables en dicho país. Además, fue uno de los famosos que participó en la primera edición de MasterChef incluyendo famosos en su formato.

Lea también: Luisa Fernanda W habló de política, ¿Reveló por quién votará?

Pero dentro de la expectativa de lo que sucederá en la jornada electoral de este 29 de mayo y definir al nuevo presidente de Colombia, el humorista ya pudo votar en Estados Unidos y en redes sociales reveló a cuál candidato le dio su voto. Con una selfie, el humorista afirmó que su voto fue por Rodolfo Hernández, pero fue una sorpresa para muchos, ya que según los comentarios más populares esperaban que el voto fuera por Sergio Fajardo.

Lea también: Emotivos videos muestran últimas apariciones de Mandíbula en redes sociales

“Bien compatriotas...por el cambio, fue el único candidato q no hizo alianza con políticos corruptos, no ofreció mermelada, no empeño el país, hizo campaña con sus propios recursos, no necesita robar, donará su sueldo...no hay otro como el ingeniero”, “Piter, abriste los ojos, Colombia necesita un cambio verdadero, no más derecha e izquierda, así era en El Salvador y los tenían en la ruina.”, fueron algunos de los comentarios de apoyo hacia el humorista, pero también hubo uno que internauta en desacuerdo con su decisión.

Después de su post en Instagram, Rodolfo Hernández le agradeció al humorista colombiano por haber confiado en su candidatura presidencial “De Santander para el mundo. Gracias Piter, un gran santandereano que vota #RodolfoPresidente”. Por ahora queda esperar los resultados de este 29 de mayo que determinarán el próximo presidente de Colombia.