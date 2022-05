Gabriela Tafur explica la forma correcta de cómo votar en las Elecciones 2022

Gabriela Tafur decidió no quedarse por fuera y para ello se sumó a otras personalidades que invitan a participar en las venideras elecciones presidenciales 2022 en Colombia. Por lo que pidió acudir a los puntos comiciales.

“Hablemos de las próximas elecciones. Este 29 de mayo va a ser la primera vuelta presidencial. Ojo, recuerde que este fin de semana es puente, así que no programe nada, no programen viajes, no programes paseos porque este fin de semana hay que ir a votar”.

Entre candidatos presidenciales

Reiteró que para estas elecciones los siguientes candidatos están habilitados para que los colombianos voten por ellos: Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, Enrique Gómez, Federico Gutiérrez y Jhon Milton.

“Luis Pérez que era precandidato presidencial ya renunció a su candidatura y por esa razón va a aparecer en el tarjetón, pero no está participando para ser presidente. Lo mismo que sucede con Ingrid Betancourt que también anunció que renuncia a su candidatura y se adhiere a Rodolfo Hernández”, continuó Tafur.

Ante las muchas inquietudes sobre la posibilidad de que un candidato gane en primera vuelta precisó que es muy difícil que suceda, pues es de recordar en los últimos procesos no ha ocurrido. Por lo que el candidato debe sacar el 50% más un voto de los que se registren en estas elecciones.

“¿Por qué es difícil? Somos 50 millones de habitantes de los cuales 39 millones estamos habilitados para votar. Históricamente hemos visto que solo el 52% de la población vota, alrededor de 19 millones. Por esta razón para que un candidato gane en primera vuelta tendría que sacar más o menos 9 millones 500 mil votos, lo cual es sumamente difícil que suceda, más no imposible”, apuntó.

Gabriela Tafur explica cómo votar en las elecciones 2022

La presentadora indicó que de estas elecciones entonces van a salir dos candidatos, y esos dos van a disputarse la Presidencia de Colombia en una segunda instancia, por lo que insistió en la manera de cómo votar este domingo.

“Simplemente tachen el recuadro del candidato que a ustedes les gusta. Recuerden que si se sale del cuadro anulan el voto. Si marcan la cara de un candidato que ya no está participando, anulan el voto. En las próximas elecciones vota, y vota bien”.