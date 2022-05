Melina Ramírez exhorta a los colombianos a votar en las Elecciones Presidenciales

Melina Ramírez dice que no hay nada más importante que votar este 29 de mayo Instagram @melinaramirez90

Faltan pocos días para que toda Colombia se vuelque a las urnas electorales para escoger a un presidente y vicepresidente, es por ello que la empresaria Melina Ramírez aprovechó para invitar a los colombianos a votar.

Fue a través de un video en su red social de Instagram en el que hizo mucho énfasis sobre la fecha y en especial de lo prioritario que es la participación de cada uno de los colombianos.

El mensaje de Melina Ramírez

“Hola a todos, ¿Cómo están? Este 29 de mayo es una fecha fundamental para todos los colombianos, son las Elecciones Presidenciales. Marquen esta fecha en el calendario, porque no hay nada más importante ese día que salir a votar. Me hacen el favor y todos votan, así sea el cumpleaños de la abuelita, por favor, no hay excusas” dijo.

Sobre la paleta de propuestas expuestas en la mesa de cada uno de los aspirantes al Palacio de Nariño de la Presidencia de la República de Colombia pidió escudriñar en cada una de ellas para de esa forma votar de manera decisiva.

“Lean, investiguen las propuestas de cada uno de los candidatos para que tomen su mejor decisión. Por favor, por favor lean las propuestas. No se queden solo con lo que dicen las redes sociales, los medios de comunicación, e incluso sus amigos más cercanos. Que sea su criterio el que defina su voto”, agregó Melina Ramírez.

Sin importar afinidad política

Reiteró la importancia de visitar la página de la Registraduría de Colombia que les brindará información sobre cuál será su puesto de votación, en el caso de aquellas personas aún no lo tienen claro.

“No importa cuál sea su afinidad política, lo importante es que salga a votar. Hágalo a conciencia, por que de nosotros depende la Colombia que deseamos. Ahora no es que se les vaya a quedar la cédula”, terminó de manera graciosa la presentadora.

Es de recordar que el día de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, primera vuelta, para el período constitucional 2022-2026, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.