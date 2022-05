Sebastián Vega reveló, de forma bastante despectiva, la relación que lleva con la mamá de su hijo mayor

Desde hace algunos años Sebastián Vega reconstruyó su vida luego de separarse de Natalia Castillo, la mamá de su hijo mayor Matías. La relación que llegó al altar en el 2013 cuando el actor estaba en pleno auge por su papel en ‘A mano limpia’. Dicha relación empezó cuando los dos eran bastante jóvenes y la verdad es que llegó a ser una de las parejas más bonitas de Colombia, pero al parecer, ni una amistad llevan ahora.

Matías fue el fruto de su relación y por lo que se ve, padre e hijo llevan una excelente relación a pesar de que ya no vivan juntos, pues el actor ha dejado claro que sus puertas están abiertas siempre que el quiera “ACA SIEMPRE ESTARÉ PARA TI, PARA CUANDO QUIERAS Y TE PERMITAN VOLVER” ¿Te permitan volver? Muchos seguidores arremetieron contra Natalia, pues imaginaron que el pequeño no iba tan seguido porque su mamá no lo dejaba.

Ella no se quedó callada y contesto en redes sociales a una persona que le pedía separara las cosas de pareja a la de padres “Hola. Con mucho respeto creo que estás mal informada. Jamás he prohibido nada, Mati esta en total Libertad y capacidad de decidir donde se sienta cómodo de estar y ahí donde el encuentre su paz, sea con el que sea y decida compartir, aquí estaré yo para apoyarlo” afirmó ella.

Pero definitivamente lo que terminó por desatar toda la polémica, fue cuando le preguntaron a Valentina, la actual esposa del actor, que si era amiga de Natalia o se la llevaban bien, a lo que ella contestó “Amor, lee tu” mientras Sebastián trataba de leer lo que el seguidor quería saber, para terminar concluyendo “Ni yo” lo que dejó saber que efectivamente la relación de Natalia con la familia estaba totalmente quebrada.