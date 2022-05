Epa Colombia salió en ropa interior al balcón de su nuevo Penthouse a gritar

Epa Colombia no le tiene miedo al que dirán y eso siempre lo ha dejado claro. Sin embargo, eso no es impedimento para que la gente hable y la critique. ahora que tiene nueva casa, la empresaria no se cambia por nadie y no hace más que mostrar su felicidad en redes sociales, ¿Pero en ropa interior?

Epa Colombia está pasando por uno de sus mejores momentos tanto económicamente como en su vida personal, pues su empresa cada vez crece más y más y por el lado sentimental, afirma estar muy enamorada, tanto así que ha decidido regalarle una cirugía a Karol. La noticia no se ha confirmado en redes sociales, pero una fuente anónima afirmó que vio a la empresaria al lado de todos sus escoltas ayudando a entrar a su novia que no podía caminar bien a la clínica Colombia.

No se sabe qué operación le gastó la empresaria, pero al parecer ella escuchó los comentarios de todos los usuarios que criticaban a Karol Samantha.

Ahora la mudanza a su nuevo penthouse es oficial y ella no se cambia por nadie o eso fue lo que dejó saber en las historias, ya que salió literalmente en ropa interior desfilando por toda la casa, incluso al frente de la persona que le ayuda con el aseo. Pero no fue todo pues salió hasta al balcón literalmente gritando que ahora era estrato cinco, además de comentar que prontamente ira a Puerto Rico para unos premios en donde se podrá encontrar con Maluma, Karol G y J Balvin para darles keratinas.

En redes sociales solamente se pueden leer críticas, algunos haciendo referencia a los pobres vecinos que ahora tendrán que aguantarla “Chistoso, una ñera con Plata” “Está muy loca, muy notorio, nada de humildad por ningún lado, que pereza” “Aunque el mono se vista de seda, mona se queda” afirman algunos usuarios.