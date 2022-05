Farina revela el secreto detrás de su éxito en ‘Flow Calle’

Farina ha demostrado su talento sobre los escenarios y en diversos videos musicales con sus temas urbanos, pero ahora la cantante decidió probar suerte en la gran pantalla con la película ‘Flow Calle’. Y a pesar que la actriz confesó no tener una gran habilidad para la actuación, sí dejó ver que hay un secreto detrás de su trabajo frente a las cámaras.

Así lo dijo la intérprete de ‘Fiesta’ en un entrevista con la W Radio, relatando que para lograr un buen desempeño en el papel destacado que tuvo en el filme necesitó un poco de “ayuda” religiosa, algo que ha podido usar en otras ocasiones para poderse desempeñar de manera exitosa en otras áreas de su trabajo.

“Tengo muy claro que no soy una actriz, pero puedo decir con humildad que Dios me regaló el don para desenvolverme en cámaras, es algo que me salió natural y al director le gustó. Ellos querían una artista que cantara, que bailara y que rapeara”, dijo Farina en la entrevista.

También dejó ver que al tratarse de una película ambientada en República Dominicana tuvo varias dificultades a la hora de imitar el acento local: “Mi madre es costeña. Entonces, empleé un acento muy del caribe. Eso fue por lo que más me puse ansiosa y por lo que estuve a punto de decir que no. Me verán hablando muy costeño, pero con mucha jerga dominicana”.

Flow Calle tiene una historia muy familiar para Farina

Otro de los secretos detrás de la destacada actuación de Farina en la película es la facilidad que tuvo para meterse en su personaje ya que interpreta a una cantante con una historia muy similar a la suya, en especial en lo que se refiere a sus inicios.

“El 90 % de la historia de Queen es mi historia, ella es parte de la razón por la que acepté hacer este proyecto. Cuando me enviaron de qué trataba, dije yo tengo que hacerlo”, confesó la cantante en una entrevista con el canal RCN.