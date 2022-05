Farina confesó que sus haters ayudaron a consolidar su éxito en la música

Farina ha sido una de las primeras mujeres en triunfar en el género urbano, no solo en Colombia sino en Latinoamérica. La cantante ha comentado en más de una ocasión lo mucho que tuvo que luchar para abrirse paso hasta llegar ser quien es actualmente, pero no es sino hasta ahora que reveló que parte de su éxito se lo debe a sus haters.

Así lo confesó durante una entrevista con el canal RCN en donde habló de su más reciente proyecto con Ryan Castro, ‘Fiesta’, además de otros aspectos de su vida profesional como sus inicios en el género urbano hasta destacar a los muchos responsables que hicieron de su carrera musical un éxito.

Puede leer: ¿Rivalidad con Karol G? Esto respondió Farina cuando le preguntaron por su colega

“Agradezco a todos estos fans que llevan por tantos años conmigo, que yo les llamo mi ejército, que desde el día 1 que yo me paré a que me viera Colombia entera me están apoyando”, resaltó Farina, además de dejar ver que sus detractores también son responsables de su desempeño.

“Otra cosa que quiero agradecer es a esa gente que como decimos en Colombia me machacó y me machacó y me decía ‘no puedes, no sirves, no vas a poder’, ¿por qué les agradezco a ellos? porque hicieron que yo sacara mucha más fuerza, pudiera enfocarme en lo que quería, demostrar de que sí se puede, que una mujer lo puede lograr”, reveló la intérprete de ‘Bendecido’.

Lea también: Farina revela por qué rechazó ser jurado de “Factor X”

Farina también recuerda su etapa inicial con la música

A pesar que actualmente cuenta con una gran trayectoria, Farina mencionó lo difícil que fue comenzar a crear música al momento que las oportunidades se mostraron frente a ella, contando que su inicio fue tosco y la gente lo notó.

“La gente vivió el proceso de mi crecimiento, la gente me vio equivocándome, desafinándome, aprendiendo a manejar unos tacones, aprendiendo a coger un micrófono. Acuérdate que cuando yo comencé yo nunca había ido a un estudio de grabación, entonces cuando sales del barrio y se te da esa oportunidad llegas como en blanco”, dijo la cantante.