Sara Corrales le lanza divertida indirecta a su entrenador en un reels

Con otro reels es como Sara Corrales ha hecho reír a sus más de 3 millones de seguidores, esta vez, luego de contar como es su extenso entrenamiento de hombros hace pocas horas, ha usado el audio viral de una de las protagonistas del éxito de Netflix ‘La Casa De Las Flores’.

Se trata del personaje Paulina De La Mora de en la pile de la talentosa actriz mexicana Cecilia Suárez. El audio viral ha tomado mucho protagonismo en las redes sociales y se ha usado especialmente por aquellas personas que sienten que ya no pueden dar más de lo que pueden con tanto esfuerzo.

Sara Corrales dice que ya no quiere echarle ganas

La actriz dejó una frase representativa en el clip que dice “Cuando le hablas en serio al entrenador”, mientras que en el audio se escucha de manera pausada, tal como el personaje de la serie, “Te voy a pedir por favor, que no me vuelvas a decir que le eche ganas”.

El clip publicado en su red social de Instagram ha generado una infinidad de reacciones entre sus seguidores quienes no dudaron en acompañarle en su mensaje aprobando el lip sync que realizó.

“Te lo juro que me pasaba lo mismo cuando entrenaba, pues me decían que presionara más cuando en realidad no podía, y obvio que Pau se me vino a la memoria en esos momentos ja ja ja ja ja”, destaca entre los comentarios.

Todo esto mientras algunos enfatizan en su belleza y sobre todo en lo genial que luce a la hora de regalarle los divertidos videos de imitación con los que sorprende a diario a todos sus seguidores.

Días atrás le solicitó a su comunidad digital que le recomendaran algunos audios en los que les gustaría verla, por lo que seguramente continuará con estos posts tan divertidos que les roban una sonrisa a todos.