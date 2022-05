Arelys Henao dice que las barreras solo están en la mente

Muchas veces o escuchar de parte de los artistas favoritos algún mensaje esperanzador es motivo para seguirlos admirando, y así es como sucedió hace poco con la “Reina de la Música Popular” Arelys Henao.

La intérprete de ‘Amor De Hospital’ publicó recientemente en su red social de Instagram una fotografía de ella en la que luce hermosa, como de costumbre, pero con un mensaje bien particular.

Y es que para hacerle frente a cada obstáculo, impedimento o traba que se presente en el camino de la gente la artista ha escrito al pie de la publicación que “Las barreras solo están en nuestra mente 🙏🏻 ‘Pa’ La Fulana”.

El post no tardó mucho en llenarse reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en afianzar lo dicho por la intérprete de ‘Dices Que No Vuelves’, y además de desearle el mayo de los éxitos en su paso por estudios musicales en el exterior.

“¡Eso es verdad Hermosa! Depende de nosotros enfrentar esas barreras para estar tranquilos. ¡Feliz noche Arelys! ¡Y gracias por tus mejores canciones! ¡Me gustan mucho! ¡Abrazos y 😙😙besos desde la distancia!”, destaca entre los comentarios de uno de sus seguidores en Instagram.

Arelys Henao desde la ciudad de Los Ángeles

La cantante se encuentra de momento en la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos de América, en donde hace poco aseveró que estaba iniciando en una nueva labor, pero sin especificar de qué se trata, por lo que muchos suponen que se trata de música nueva.

“Mi primer día de trabajo en Los Ángeles, de muchos que vendrán con la ayuda de Dios”, escribió al pie de publicación en la que mencionó como etiqueta su más reciente éxito musical ‘Pa’ La Fulana’.

El tema ya acumula en la plataforma de Spotify unas 72 mil reproducciones, mientras que en su canal de YouTube sigue su camino rumbo a los 2 millones de visitas.