Arelys Henao busca su puesto en el Hot Ranking de HTV con ‘Pa’ La Fulana’

‘Pa’ La Fulana’ es el más reciente éxito de Arelys Henao que llegó a principios de abril y que se ha convertido en un éxito indiscutible que desde ya busca ocupar uno de los principales lugares en el Hot Ranking del canal musical HTV.

“Ya tenemos una nueva #FormulaHTV. Vota para que tu artista favorito llegue al #HotRanking Mucha Suerte para todos los artistas”, publicó en su cuenta oficial en Instagram el canal musical de HTV.

La intérprete de ‘Amor De Hospital’, no dudó en replicar el mensaje con la misma imagen y agregando un mensaje de agradecimiento a Dios y sus fanáticos. “Un día lo soñamos 🙏🏻Y vamos por más con la ayude de Dios y de ustedes”.

El tema y video de ‘Pa’ La Fulana’ de Arelys Henao

Es de recordar que el audiovisual del tema que tiene como protagonista nada más que al actor Marcelo Cezán en una trama inigualable junto a la bella Michelle Gutty, en una historia llena de despecho, dolor y sobre todo mucho sentimiento.

“Y ahí va pa’ la fulana que me lo quitó, que yo soy una dama y no me rebajo por amor, que se lo disfrute, que coma de mis sobras, que nada se llevó”, es parte del estribillo del tema que narra una relación en la que un tercero llegó.

Es un himno de reivindicación y estandarte para aquellas mujeres que han sufrido una infidelidad de parte de hombres, forma parte de su repertorio actual, siendo este tema otro de que se suma a la lista de los más coreados por su público.

El video a la fecha acumula más de 1 millón 436 mil visitas en su canal de YouTube desde su publicación, mientras que en la plataforma música de Spotify continúa su escala con unas 56 mil reproducciones.