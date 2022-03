Se revela que es lo que habría pasado entre La Segura y sus amiga Isabel

A parte de estar pendientes de la última operación a la que se sometió la influencer, de lo que todo el mundo habla es que pasó entre ella y su amiga Isabel, una de las personas más cercanas y quien ha estado más pendiente ahora que se encuentra en recuperación, sin embargo, han notado cierto alejamiento por parte de ambas, así que todos el mundo se está preguntando ¿qué pasó con Isabel?.

A través de un mensaje enviado anónimamente, una persona ha decidido contar lo que supuestamente está pasando entre La Segura e Isabel en donde aseguran que el mayor problema entre las dos es la misma madre de Natalia, quien muchas veces, por ponerse de mal genio, le ha dicho varias cosas a la misma influencer para que se aleje “Natalia está envenenada por la mamá de ella porque a Isabel las amigas le querían celebrar el cumpleaños y Natalia estaba recién operada entonces si Isabel salía a cualquier cosa que la invitaran ese fin de semana Alexa se enojaba y el sábado al final de la noche hubo un problema porque Natalia pasó por un momento difícil de la recuperación e Isabel no se dio cuenta y no entró a la habitación a ‘consolarla´. Yo no sé que espera esa señora, que todos los amigos de ella estén sobándole la nalga 24 horas pa demostrarle que son verdaderos amigos” afirmó dicha fuente anónima entre muchas cosas, dejando a todos con la boca abierta.

Sin embargo, otra fuente asegura que todo esto es mentira, pues afirma que tuvieron inconvenientes por temas de contratos “Natalia estaba delicada de salud, entonces Alexa le sugirió que disolviera La Plata e Isabel no estuvo de acuerdo porque ella ya había utilizado el dinero que le correspondía”