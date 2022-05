Aída Victoria Merlano reveló que un hombre misterioso consiguió su número en concierto de Karol G

Para nadie es un secreto que Aída Victoria Merlano es una de las mujeres más bellas y apetecidas en redes sociales, que utilizó una mala situación en su vida para sobresalir como figura pública, logrando conquistar el corazón de más de uno, que incluso, ha llegado al nivel de conseguir su número.

En las redes sociales de la creadora de contenido, se pudo ver que ella se disfrutó bastante el concierto de Karol G en Bogotá, como muchos de los famosos fueron. Aída llevaba puesta una pantaloneta corta, una camisa bastante descotada y plateada que dejaba ver sus atributos.

Obviamente se ha visto que Aída llama mucho la atención porque aparte de contar con una belleza física sin igual, para muchos, es una de las mejores bailando. En medio del concierto, cuando ella se estaba gozando la música de Karol G, ella estaba en la parte de abajo, en el primer piso, así que cuando se grababa, muchos podían verla, sobre todo desde la parte de más arriba.

Durante el show, mientras ella bailaba, miro para varios lados y se dio cuenta que un hombre la estaba mirando y le sonrió, a lo que ella se limitó a responderle con otra sonrisa.

En medio de sus historias en Instagram, la creadora de contenido confesó que luego del concierto, cuando estaba llegando a su casa, le empezó a timbrar mucho el celular, así que ella pensó que se trataba del hombre con el que esta hablando y saliendo, pero para su sorpresa, se trataba de un número desconocido, lo que a ella la dejó pensando que podría tratarse de alguno de sus ex que probablemente estaban tomando y les dio por llamar.

Aída devolvió la llamada y para su sorpresa se trataba de un hombre que no reconocía. Él se identificó con el nombre de un animal y le dijo que él fue quien le sonrió en medio del concierto y ella quedó por supuesto sorprendida porque no supo como pudo conseguir su número. Hasta ahí el video de la historia y no se sabe que pasó exactamente, pero por lo que se conoce de la personalidad de Aida, probablemente la situación no solo se quedó en una llamada.