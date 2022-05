La razón por la que Sara Uribe no ha participado en otro reality show

Sara Uribe es una de las celebridades más reconocidas de Colombia, pero su fama no llegó de la noche a la mañana sino que vio la luz gracias a un programa de telerrealidad o ‘reality show’. Sin embargo, la modelo no ha vuelto a figurar en este tipo de proyectos desde su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, dejando a sus fanáticos intrigados sobre este hecho.

Pero a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la presentadora estuvo respondiendo todo tipo de interrogantes que le hacían sus seguidores, desde revelar algunos secretos de belleza hasta detalles de su vida profesional, incluida la pregunta sobre su futuro en los realities.

Sara Uribe decidió ahondar en este tema gracias a la interrogante de uno de sus seguidores en la que le preguntó respecto a si volvería a participar en un reality, a lo que contestó que si bien le gusta mucho este formato televisivo, de momento no tiene entre sus planes figurar en un proyecto de este estilo porque no le han propuesto algo lo suficientemente atractivo para ella.

“Sí me gusta el reality, sí. No me han propuesto nada que me llene aún pero sí. Me gustan mucho”, dijo la presentadora mientras mostraba parte de su rutina diaria con su hijo Jacobo.

La modelo también aprovechó la oportunidad para darle gracias a los responsables de Protagonistas de nuestra tele por inculcarle el amor por los realities, además de ayudarla a impulsar su carrera en los medios. “Tengo que agradecerle todo a Protagonistas. Eterna gratitud con el reality”, dijo en la historia de Instagram.

A propósito de su participación en varios programas, también respondió una pregunta respecto a si le gustaría regresar como presentadora en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, confesando que es algo que le encantaría: “Amaríiiiiiia. Ese show me encanta”.

Instagram: @sara_uribe

