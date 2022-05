Sara Uribe despierta nuevos rumores de embarazo: “Mi barriguita y yo les hablamos”

Sara Uribe suele mostrarse muy activa en las redes sociales, publicando detalles de su vida profesional y sus futuros proyectos, además de compartir algunas anécdotas de su hijo Jacobo. Pero en los últimos días varios usuarios notaron su ausencia, y si bien estuvo justificada, muchos de sus fanáticos quedaron sorprendidos cuando retomó sus actividades debido a un curioso mensaje que se podría interpretar como una señal de embarazo.

En los últimos días, la modelo estuvo de vacaciones con el pequeño Jacobo y los papás de Fredy Guarín para disfrutar de un merecido descanso en Cartagena y sus playas, además de probar la gastronomía local. Y si bien subió un par de historias, varios usuarios notaron que no publicaba con mucha frecuencia.

Puede leer: Sara Uribe reveló cuáles son sus “tres personalidades” en un divertido video

Sin embargo, los rumores de un presunto embarazo de Sara Uribe comenzaron cuando regresó de sus vacaciones. Una vez en Medellín, la presentadora compartió un par de historias comentando de su regreso a casa pero también destacando que tenía su barriga inflamada de lo mucho que comió en Cartagena.

“[Estoy] un poco como hinchadita, ¡he comido! Dios mío bendito. Pero bueno, aquí voy, no importa”, dijo Uribe en una de sus historias. También escribió sobre ella: “Parce, ¡he comido! pero ajá, no me siento tan mal porque uno se ayuda”.

Lea también: Sara Uribe pasó el Día de las Madres junto a una de sus seguidoras

Pero lo que ayudó a avivar aún más el rumor de su presunto embarazo fue una curiosa frase que eligió para despedirse de sus seguidores por unas horas. “Voy a tomarme el día para mi hoy y consentirme. Los amo mucho y ahorita más tarde nos hablamos. Chao, mi barriguita y yo les hablamos”.

Si bien puede tratarse solo del sentido del humor de Sara Uribe en relación al tour gastronómico que hizo en Cartagena, muchos usuarios de Instagram atribuyen esta frase a un posible embarazo, dejándolo ver de manera sutil en sus historias.

Instagram: @sara_uribe

Instagram: @sara_uribe

Instagram: @sara_uribe