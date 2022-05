“Han sido muy crueles conmigo”: Yina Calderón aparece llorando en sus redes sociales

La reconocida influenciadora Yina Calderón apareció por medio de sus redes sociales, preocupando a muchos de sus seguidores, debido a que se mostró llorando debido a que según sus propias palabras, la gente ha sido muy cruel con ella.

La también empresaria, DJ y ex protagonista de nuestra tele aseguró que a ella ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles durante toda su vida. Sin embargo, eso mismo ha hecho que se convierta en una persona bastante fuerte y sea quien es hoy en día.

“Ya estoy llorando. Pero no estoy llorando por el dolor, estoy diciendo que me ha tocado tan duro… y estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo. Me ha tocado duro sola y ustedes saben que es así. Y este tatuaje va por ustedes”, comentó.

Si bien no mostró qué había plasmado en su piel en esta última pieza, si comentó que tiene un significado bastante especial.

“Esto representa que me ha tocado reduro y que ustedes me han tirado re duro. Por ustedes me voy a tatuar”, agregó.

“Debo ser la persona más inhabilitada del mundo”

En múltiples ocasiones Yina ha sufrido un pérdida importante de seguidores debido a que le han cerrado e inhabilitado algunas de sus cuentas en diferentes redes sociales y aunque abre unas nuevas y el patrón se repite y vuelve a perderlas, incluso ha llegado a pensar que es la persona que ha sufrido de más cierres de cuentas a nivel mundial.

“Yo no sé si llorar, reír, saltar o no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé. ¿Qué hago? Realmente esto es impresionante, yo creo que soy la persona más inhabilitada en el mundo”, comentó en su respectivo momento.