Pixies en concierto: De nuestras bandas favoritas en vivo en Bogotá

En 2014 una de las ediciones más legendarias del Festival Estéreo Picnic nos dio el debut de una banda de culto en Colombia: Pixies. Por primera vez se coreaban los himnos que marcaron a las bandas más grandes de dos generaciones: “Hey!”, “Where Is My Mind”, “Here Comes Your Man” y más.

El 7 de octubre en el Chamorro City Hall se darán cita los fanáticos que crecieron, se influenciaron y evolucionaron junto a Pixies en más de tres décadas de carrera en un concierto imperdible.

“No me canso de ellas, podría tocarlas para siempre. Soy sincero, no hay nada que me moleste de ninguna canción que toquemos... es una alegría”, contó el baterista David Lovering a la radio australiana hace pocas semanas. 35 años cumple el EP debut de Pixies titulado Come on Pilgrim que nos dio las primeras grandes canciones como “Caribou” o “Nimrod’s Son”. Discos fundamentales como Surfer Rosa, Doolittle y Bossanova marcaron dos generaciones e inspiraron a leyendas como Kurt Cobain, David Bowie, Thom Yorke y Arcade Fire.

En 2014 los Pixies se reencontraron y tres discos después han revalidado su lugar como banda de culto. Bogotá volverá a verlos en vivo en la cresta de esta nueva ola de su carrera.

“Human Crime” fue el último sencillo que Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Paz Lenchantin le regalaron al mundo y una de las canciones que sonarán en el Chamorro City Hall el 7 de octubre. Junto a ellos se presentará otra banda de culto para los colombianos: Las 1280 Almas.

Marteko Euriak (2018) fue la última placa discográfica de la agrupación bogotana y su show en el Chamorro promete reconectarnos con sus clásicos contemporáneos. Pixies, por fin, en un concierto en solitario para sus fanáticos en Colombia.

Será un evento histórico. No te lo pierdas y compra tus entradas en EntradasAmarillas.com del 23 al 25 de mayo con la preventa exclusiva y con precio especial para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!y desde $217.000. El 25 de mayo se abrirá la venta al Público General.