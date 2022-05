Yeison Jiménez vuelve a aparecer en redes sociales, ya se encuentra mejor de salud

El intérprete de música popular, Yeison Jiménez, dio un parte de tranquilidad con respecto a su estado de salud ya que volvió a aparecer en medio de un video publicado en sus redes sociales. Allí agradeció por la buena energía y los múltiples mensajes recibidos en el difícil momento que tuvo que atravesar ya que en un primer momento pensó que pudo ser un infarto.

“Quería darle las gracias por sus buenos deseos, por todos los comentarios de cariño y amor que me han enviado. Gracias a Dios ya me encuentro mucho mejor”, fueron las palabras del también jurado de ‘Yo Me Llamo’ para asegurar y confirmarle a los incrédulos que se encuentra estable.

De hecho, fue el mismo Yeison quien llegó a comentar en este mismo espacio que todos los compromisos que tenía pendientes van a poder ser llevados a cabo con completa normalidad. Según las palabras de los médicos no hay ninguna contraindicación que le impida poder subirse a los escenarios.

“Estoy obviamente siguiendo todas las recomendaciones médicas pero todo sigue en pie, los eventos del fin de semana se van a realizar no hay una complicación ni un dictamen médico que me impida hacerlo”, agregó.

Las reacciones al buen estado de salud de Yeison Jiménez

Rápidamente llegaron los comentarios a su publicación donde sus miles de seguidores se pronunciaron al respecto de sus palabras alegrándose por las buenas nuevas.

“Qué bueno gracias a Dios. Abrazo grande bendiciones “, “Acuérdese que siempre debe ser con la voluntad de Dios”, “Que te mejores, corazón”, " Cuídese mucho los conciertos dan espera primero la salud la vida es una sola”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Vea aquí el video de Yeison Jiménez