Sara Corrales advierte que su personaje en ‘El último rey’ será muy polémico

Sara Corrales ha dejado su talento como actriz en tierras mexicanas durante los últimos años, participando en proyectos como ‘El señor de los cielos’ y ‘La doble vida de Estela Carrillo’. Y ahora se suma a una nueva producción, figurando en la serie biográfica sobre Vicente Fernández, ‘El último rey’, interpretando a Patricia Rivera, quien promete ser un personaje muy polémico.

A través de una entrevista con en el medio El Sol de México, la actriz dejó ver que si bien ha disfrutado su paso por esta producción, el resultado será algo polémico para algunos televidentes por el personaje que representa, una de las mujeres con las que tuvo un amorío Vicente Fernández.

“Estoy muy a la expectativa de lo que se va a venir, sé que va a generar polémica, quiero que el personaje haga vibrar a la gente, Patricia va a despertar muchos sentimientos. Y yo como actriz creo que es muy importante ver las reacciones que propicie, porque nunca me había enfrentado a un personaje con esta singularidad”, dijo Sara Corrales sobre su personaje.

Seguidamente comentó sobre el pasado de su personaje, alegando que si bien no apoyaba que ‘Chente’ tuviera amantes, fue “un honor enorme poder representar a una de ellas”.

Sara Corrales ahonda sobre las escenas picantes

La actriz no solo representa a un personaje históricamente polémico sino que también debe recrear escenas controversiales y subidas de tono dentro de la serie, confesando que algunas de ellas fueron incómodas.

“Son las más atrevidas que he hecho en toda mi carrera”, dijo Sara Corrales sobre su papel en la serie mexicana. “Mi primer llamado fue mi gran estrenada, literal; simplemente a Pablo Montero ya con mis líneas aprendidas le dije: ‘Hola Pablo, mucho gusto, vámonos a la cama’. Y fue un reto, claro que no son cómodas, no es fácil hacerlas”.