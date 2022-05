Sara Corrales y su mensaje de ser feliz en un poderoso reels

Un video en el que sale en una malla pegada haciendo gimnasia y otro en el que se le ve bailando en medio de una parranda es como la bella actriz Sara Corrales ha aparecido.

Esta vez con un mensaje muy directo que no es otro que la felicidad plena, esa que a veces cuesta tanto alcanzar tras el dolor, sufrimiento, ruptura y grandes sacrificios. La frase sumamente emotiva, directa y sobre todo reflexiva, tal como es ella.

“No la opaques, hazla brillar. No la desees cuando ya no está, valórala cada segundo cuando si está. No le des regalos caros, dale tu tiempo, tú admiración y tu apoyo incondicional. No le prometas que vas a cambiar, sorpréndela con tus actos. ¿No la haces feliz? Déjala volar y encontrar su paz en otro lado”, es el pie de publicación que dio la actriz de ‘El Último Rey’

Para ello usó el audio viral de un hombre mexicano en el que muchas mujeres han replicado agregando sus imágenes bailando, corriendo, y sobre todo disfrutando tal como el que hizo Sara Corrales. “Y si la ves feliz, sonriendo como una pinche loca, déjala, no sabes cuántas pinches lagrimas le costaron”.

El clip causó mucha emotividad entre sus seguidores, pues la actriz con las imágenes se confesó más que humana y llena de ternura, pues toca el corazón de todos enmarcado en la frase del audio.

“Bonita reflexión bendiciones hermosa” y “Eres muy inteligente, sensible, reflexiva, capaz, estás muy por arriba de lo que la mayoría de los hombres son capaces de apreciar y valorar. Y además de todo eso, eres la mujer más bella, del Universo”, destaca entre los comentarios que recibió la actriz en la publicación que posee miles de reproducciones y cientos de likes.

Es de recordar que en su publicación anterior dijo estarse familiarizando más con los reels por lo que les pedía a sus seguidores recomendarles algunos para poderlos hacer.