Sara Corrales dice que no se puede volver fea

De nuevo la actriz Sara Corrales sigue creando contenido para entretener a todos sus fanáticos en redes sociales, tal como mencionó días atrás que haría, pues le parecía divertida la mímica.

Por lo que ahora usó otro de los audios virales en el que el mensaje es mucho más que directo, y sirve de frase de defensa para aquellas mujeres a las que el hombre no les presta atención, por andar pendientes de otra, quizá menos agraciada.

Ante esto la estrella de ‘El Último Rey’ hizo una consulta al pie de publicación en la que dijo que, si alguien estaba de acuerdo con su pensar, pues que se hiciera presente. “¿Cuántas opinan lo mismo? Levanten la mano 🙋🏼‍♀️ JA JA JA JA JA JA JA. #humor #saracorrales”, escribió la actriz.

“No amor me rindo, a usted le gustan feas, y yo fea no me puedo volver”, es el nuevo lip sync de la actriz Sara Corrales que tiene a todos muertos de risa en Instagram en el que luce hermosa con un maquillaje ligero y muy a tono.

La publicación ha generado miles de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en alabar lo bella que luce y sobre todo que no le hace falta estar detrás de nadie, pese a que queda claro que solo es una broma más.

“Así es Sarita totalmente de acuerdo”, “¡Me erizas cuando veo esa mirada! ¡Tan expresiva! No lo puedo describir” y “Me fascinas como eres espectacular y lindísima no hay nadie como tú”, destacan entre los comentarios de los usuarios.

Es de recordar que de momento Sara Corrales se encuentra en México en lo que es la gira de medios para promocionar la segunda temporada de la bio serie ‘El Último Rey’ de Vicente Fernández en la que ella tiene el personaje de Patricia Rivera.