Santiago Alarcón elogia a Egan Bernal tras manifestar su apoyo a Federico Gutiérrez

Egan Bernal ha sido blanco de críticas en las últimas horas tras manifestar su apoyo al candidato del Equipo por Colombia Federico Gutiérrez. Y es que a tan solo una semana de las elecciones presidenciales, varias figuras públicas han destapado sus cartas y han compartido en sus redes sociales por qué candidato irán a votar este 29 de mayo. Para la mayoría fue una sorpresa que el reconocido ciclista y ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia haya decidido votar por dicho candidato.

Lea también: ¿Usas acondicionador? Jorge Rausch compartió su secreto para su cuidado capilar

““Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato” — Egan Bernal vía Twitter

Estas fueron las palabras de Egan, pero las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, ya que algunos esperaban que el ciclista apoyara la candidatura de Gustavo Petro. Para algunos es una decisión acertada, pero para otros no. Una de las respuestas que recibió Egan fue la del reconocido actor Santiago Alarcón, quien a pesar de no estar de acuerdo con su decisión, elogió que hiciera pública dicho pensamiento, ya que en redes sociales se suele atacar de manera negativa a quien piensa diferente, además manifestó que seguirá apoyando y manteniendo su admiración hacia los logros del ciclista.

Lea también: Carla Giraldo defendió a Isabella Santiago: “La tienen en un concepto que no es”

— Santiago Alarcón vía Twitter

Las respuestas que recibió el actor contra todo lo esperado fue de desilusión por parte de los internautas y de aquellos que han seguido la carrera deportiva de Egan “Mi admiración por él, se murió. No se puede admirar a alguien que da una alegría en pantallas, pero vota por seguir la desigualdad”, “A mi si me dolió.”, “A mi si me decepcionó, no esperaba ese comentario de una persona joven”, fueron algunos de las respuestas hacia Santiago.

Ahora, solo queda esperar qué otras personalidades hacen público sus intenciones de voto en redes sociales, ya que es el tema de mayor interés en Colombia. Además, se espera que el día de las elecciones de este 29 de mayo más famosos se sumen a las opiniones por los resultados, generando aún más polémica.