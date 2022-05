Destilan odio contra Egan Bernal por anunciar que votará por ‘Fico’ Gutiérrez

Egan Bernal desató una avalancha de comentarios a favor y en contra luego de que tomara partido y anunciara que su candidato a la presidencia de la República de Colombia es Federico Gutiérrez.

A través de su cuenta de Twitter, el ciclista colombiano refirió que lo que necesitaba el país en este momento era un presidente como el antioqueño y a su postura política le salieron ataques desde un sector contrario que disputa la candidatura presidencial.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir”, fue parte del mensaje de Bernal al que replicaron varios usuarios de esa red social.

Las respuestas a Egan Bernal

A esa publicación respondieron con términos como que era un buen deportista, pero mala persona, que era un fascista, villano del pueblo colombiano, de mentiroso y mil señalamientos más. Incluso otros deportistas y algunos personajes con cierto reconocimiento en la red social salieron al paso.

Egan Bernal puede votar por quien quiera, pero lo que no puede hacer es engañar a la gente con su hilo diciendo que Federico Gutiérrez es el único que tiene la "virtud" de unir al país cuando se le ha visto en los debates repartir odio como el más hpta de todos. ¡Qué bajo mijo! — Físico Impuro (@FisicoImpuro) May 18, 2022

Egan, usted es un héroe del ciclismo, pero es un villano para el pueblo colombiano. Apoyar a Fico es apoyar el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, los falsos positivos, EL HAMBRE. No hay tour ni giro que valgan cuando de apoyar la muerte se trata. — Ivone Ramírez 🕊🌷 (@Lindauer1991) May 18, 2022

Plata es plata, le dirán a un deportista por ahí. — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) May 18, 2022

Egan Bernal salió del closet del Uribismo. Finjamos sorpresa. — Alejandra (@Notiparaco) May 18, 2022

Oremos para que @Eganbernal vuelva a recuperar la memoria. — Elizabeth Cristina Ortiz Peña (@ElizbethCristi7) May 18, 2022

Fuí un gran hincha de Egan Bernal, hoy me declaro fanático del bus. — Jojare (@Jojare2) May 18, 2022

También estuvo la postura de los que estuvieron a favor, por su convicción política y otros tantos que aunque no comparten su apoyo a Gutiérrez, aplaudieron que tuviera una postura y pidieron respetar el derecho a expresarse en favor del candidato de su preferencia.

Lo de @Eganbernal debe ser básico: cualquier ciudadano, o deportista como él, o como María Isabel Urrutia, 1ra mujer en Colombia en lograr un oro olímpico y que en su caso apoya a @petrogustavo, puede expresarse sin ser insultado.



No hay democracia si se impide la diferencia. — Camilo Romero (@CamiloRomero) May 18, 2022

Como a cualquier ciudadano, se le respeta su decisión y está en todo su derecho de explicar su posición.



El continuismo no es un cambio, así lo traten de posicionar como tal. Millones ven el cambio en primera vuelta y solo una fórmula puede lograrlo. — Gilberto Tobón Sanín (@tobonsanin) May 18, 2022

Parte de querer sacar adelante al país es aceptar nos guste o no que otros pueden pensar distinto y debemos convivir con eso, a nadie se puede obligar, reprimir u oprimir para que piense igual. Menos con insultos o señalamientos, la intolerancia no hace parte de cambios legítimos — steven arce (@stevenarce) May 18, 2022

