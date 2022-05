Estas son las peores ‘embarradas’ de Tarzán en El Desafío

El Desafío: The Box en su edición 2022 ha presentado algunas historias de la mano de sus participantes, donde ha conmovido e incluso, ha hecho que miles de televidentes sientan aprecio, cariño, e incluso, con sus historias de vida, capacidades en las competencias y sus actitudes en los momentos de convivencia emitidos en pantalla.

Así las cosas, uno de los personajes más polémicos de esta temporada es el capitán del equipo ‘Alpha’, Tarzán, quien ha tenido algunas salidas en falso las cuales han hecho que los televidentes muestren rechazo ante muchos de sus comentarios y formas de asumir situaciones un poco difíciles.

¿Se durmió en la prueba?

En repetidas ocasiones se ha acostado a dormir cuando su equipo está atravesando una situación difícil, sin embargo, hace tan solo unas semanas su equipo se encontraba atravesando una de las pistas, y al ver que no iban a ganar, tomó la decisión de recostarse y hasta dormir mientras sus compañeros pasaban los obstáculos.

Su ‘tiradera’ a Okendo por mostrar algún tipo de liderazgo

Han sido varias las veces en las que ‘Tarzán’ ha dicho que no escogió ser el capitán del equipo, que no lo pretendió en ningún momento y que tampoco se ha comportado como tal ya que no le ha nacido serlo, sin embargo, cuando Okendo toma la decisión de tomar la vocería como líder y buscar algunos consensos con los que Tarzán no ha estado de acuerdo, saca pecho diciendo que en efecto deberían tomar en cuenta su voz más que la del medallista olímpico.

Resentido con ‘Valkyria’

En uno de los ciclos de competencia, los equipos ‘Beta’ y ‘Gamma’ se aliaron en busca de debilitar a Alpha, lograron dejarlos sin comida, sin camas y así mismo sentenciaron a sus cuatro participantes hombres al desafío a muerte. Como si fuera poco, les pusieron un castigo en el que debían cortar madera con una medida específica, sin embargo, Valkyria de ‘Beta’ se mostró en desacuerdo con la decisión.

Cuando la participante les envió un mensaje de aliento a sus ex compañeros, Tarzán le respondió diciendo que ellos eran unos traicioneros.

“‘Valkyria’ está jugando a la doble, pero a la doble… Y quien la ve llorando, juep…”, comentó el participante, llevándose un mal concepto por parte de los colombianos que han visto la forma de pensar de Valkyiria.

No ayudó a su equipo con el castigo

Una de las ‘salidas en falso’ más recientes tiene que ver con el punto anterior, ya que el capitán de ‘Alpha’ argumentó que la falta de comida lo tenía descompensado y se encontraba sufriendo mucho, por lo cual, querría dar un paso al costado en el reality. Sin embargo, tras no ayudar a sus compañeros previo al ‘Desafío a muerte’, tomó la decisión de competir y sacar a uno de sus compañeros de equipo. No es cuestionable que haya querido continuar en competencia, lo que le han cobrado por medio de las redes es la poca voluntad para ayudar a sus coequiperos para conservar su energía, y que según muchos, esto fue hecho para rendir mejor en la prueba definitiva.