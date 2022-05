Gabriela Tafur revela que es lo que más le gusta del ‘Desafío The Box’

No hay dudas que Gabriela Tafur sigue enamorando y cautivando a todos desde el ‘Desafío The Box’, pero para ella cada una de las experiencias vividas dentro de la competencia suman importantes cosas en su ser que la complementan con el cada rincón colombiano.

Indicó en un post a través de su cuenta de Instagram que unos 15 segundos no son suficientes para poder definir su experiencia y sobre todo cada una de las cosas que más le ha gustado en el programa.

Conociendo a Colombia

“Los que me siguen de hace rato saben que lo que más me gusta en la vida es conocer mi país, y después de mucho reflexionar, me di cuenta que tener la posibilidad de aprender de cada uno de los participantes ha sido una experiencia grandiosa. Otra forma de conocer Colombia”, escribió la presentadora.

Precisó que cada uno es un mundo completamente distinto, con historias de vida y de superación maravillosas, y sobre todo con muchas cosas por enseñar y contar. “Son superhumanos de verdad, por lo que es evidente a la vista (sus condiciones físicas), pero también por lo que no (sus vivencias)”, agregó.

Gabriela Tafur antes y después del maquillaje

Gabriela enfatizó en que es muy afortunada de poderlos acompañar en sus alegrías y en sus premios, y en especial de poder verlos crecer cada día como deportistas y superhumanos. Aprovecho además de presentar al equipo que le acompañada en su imagen.

“El equipo más hermoso, profesional, montador, buena vibra y glotón que puede existir. Estos seres maravillosos que me acompañan, me molestan, me hacen reír, me ayudan a hacer las cosas bien, me dan retroalimentación, me jalan las orejas y me dan una mano amiga cuando la necesito. Este es un post para darles las gracias a estos tres spartafurianos que me hacen la vida feliz y a quienes les debo tanto”.