Conozca a Gabriela Tafur, la coanfritiona de Andrea Serna en Desafío The Box

Gabriela Tafur, abogada, modelo, y la actual pareja de Estaban Santos, el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos. Fue Señorita Colombia 2019 en el Miss Universo de ese mismo año. Pese a que no obtuvo la corona, logró ubicarse en el top 5 de las finalistas.

Tafur acompañará a los desafiantes en cada uno de los cambios que tengan que experimentar durante su estadía y será su anfitriona durante los privilegios que obtengan al ganar las competencias en los boxes.

Esta será la primera vez que Gabriela trabajará para el formato de televisión y frente a esto, considera que ha sido uno de los retos más grandes de su carrera, ya que es una experiencia nueva e innovadora para ella.

Gabriela además reveló cómo ha sido trabajar con Andrea Serna y a qué competencias se le mediría: “Andrea es una de las presentadoras que siempre he admirado. Es muy profesional, se toma muy enserio su trabajo, y tiene toda la trayectoria para ser un gran ejemplo. ¡Trabajar con ella ha sido una experiencia maravillosa! En cuanto a las competencias, me iría muy bien en las de equilibrio y de altura, estás se darán en un box nuevo que los televidentes conocerán muy pronto. También me gusta y sé nadar muy bien así que a estas pruebas también me les mediría>>.

