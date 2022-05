Shakira confesó que sufrió de bullying por parte de su profesor de coro cuando era pequeña

Shakira se consagra como una de las artistas más importantes de Colombia y una de las más grandes en todo el mundo, sorprendiendo con su talento en el escenario del SuperBowl del 2020, convirtiéndolo en el show de entretiempo más reproducido en YouTube. Por eso mismo, escuchar que alguna vez sufrió de bullying por su voz suena un poco descabellado, pero es real.

Lea también: Diana Celis le contestó a Epa Colombia luego de acusarla de ser infiel

La vida de Shakira no siempre fue como la conocimos, pues para todo artista o cantante es difícil iniciar cuando no se tienen los recursos ni el apoyo suficiente. Cuando Shakira se dio cuenta que quería ser cantante tenía no más de 9 años, trató de entrar al coro de su escuela, pero su profesor de música incluso le hizo tanto bullying que afirmó que ella tenía voz de cabra.

Lea también: “Tatán está muy sobrevalorado”: comentarios hacia el “flojo” desempeño del deportista en MasterChef

En medio de la entrevista con Jimmy Fallon, la cantante reveló que su maestro no estaba muy contento con su voz y no la dejó participar, lo que causó que incluso sus mismos compañeros se burlaran de ella, prácticamente era una especie de bullying. Sus padres tomaron un papel demasiado importante acá pues en vez de decirle que dejara de cantar, lo que hicieron fue que utilizara esa diferencia, que cuidara su vibrato y que jamás lo cambiara.

Precisamente esa voz ha sido la gran diferencia que ha hecho de Shakira una artista global y una de las más exitosas en la actualidad, además de conquistar las redes sociales, especialmente TikTok en donde constantemente sube varias coreografías al lado de sus hijos, que aparte de ser buenos en el deporte, han resultado ser unos excelentes creativos audiovisuales ya que le han ayudado a construir el video de su última canción, pues dieron la idea de actuar como robots y terminó siendo un éxito completo.