Diana Celis le contesta a Epa Colombia luego de acusarla de ser infiel

Una de las relaciones más mediáticas ha sido la de estas dos mujeres, que desde un inicio dio de qué hablar. Ha sido más mediática su separación y todo lo que se ha revelado desde que terminaron. A pesar de todo el cariño y amor que se tuvieron en un inicio, las cosas han cambiado completamente ahora. Epa Colombia tiene otra pareja y Diana está enfocada en su carrera y al parecer las cosas entre ellas no han terminado en las mejores condiciones, porque se están sacando sus trapitos al sol.

A través de una historia en donde le preguntaron a la empresaria cómo había hecho para superar tan rápido su anterior relación, ella contestó que Diana jamás la había querido, que la había robado y que incluso la engañó. Todo pasó cuando ella cogió el celular de Diana e inmediatamente llegó un mensaje de otra mujer agradeciéndole por la buena mañana que habían pasado juntas. Diana Celis aseguró que no había pasado nada, pero Epa Colombia no le creyó, se sintió completamente engañada y no volvió a ser lo mismo.

Le piden superar el tema

Ante esta revelación, la futbolista no se quedó callada y aunque no entró en muchos detalles en sus historias, contestó que estaba más feliz que nunca y con su consciencia tranquila, mientras montaba bicicleta con una de sus compañeras.

Se sabe que las cosas no van a terminar ahí, sobre todo por el lado de Epa Colombia. Muchos seguidores le piden que por favor ya supere el tema, sobre todo porque Diana no ha vuelto a tocar el tema. “No la supera”, “Creo que epa no supera a Diana por que ella ni la nombra”, “Ya nadie le cree nada, a ensuciar a Celis sabiendo que es una excelente y buena mujer aparte bellísima”, son algunos de los comentarios, en la mayoría defendiendo a la futbolista.