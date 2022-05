La vergüenza que pasó La Segura en un aeropuerto: “Me dolió horrible”

Como muchas figuras públicas, La Segura suele estar en el ojo público, con varios medios sobre ella y al pendiente de sus actividades. Debido a este detalle, la influencer quedó retratada cuando vivió una gran vergüenza en un aeropuerto, contando toda la bochornosa historia a través de su cuenta de Instagram.

En la red social, la creadora de contenido comienza el relato con un par de divertidos videos para anunciar la gran vergüenza que vivió en el aeropuerto. “Ustedes me ven aquí muy normal caminando, pero… Me acabo de meter una caída en televisión nacional”, escribió en un par de clips, colocando varios emojis de risa y una bandera de Perú, país en donde encontraba al momento de grabar las historias.

Seguidamente, La Segura comienza a relatar cómo fue que sucedió el accidente y cómo quedó retratada por las cámaras de diversos paparazzi y medios de comunicación de Perú que la estaba siguiendo para hacerle preguntas

“Me estaban haciendo preguntas y yo estaba como medio nerviosita porque no me esperaba que estuvieran ahí juzgando y haciéndome preguntas como tan encima y me caí horrible. Y yo como que ‘por favor, no vayan a sacar eso’”, reveló la colombiana entre risas.

El golpe avivó un viejo dolor de La Segura

A propósito de su caída, La Segura comentó que este evento avivó un dolor que le venía molestando desde hace varios meses, dejándole saber a sus seguidores que incluso antes de llegar al aeropuerto peruano ya se estaba manifestando.

“Ahorita aquí estoy disimulando, regia, chévere”, dijo en sus historias de Instagram. “En ese momento me dolió horrible. Ustedes no saben el dolor tan ‘hijuepuerca’, todo lo sentí acá. Pero bueno, si querían noticia tienen la mejor caída del mundo entero mundial”.

