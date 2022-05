¿Cómo descubrir una infidelidad? Aida Victoria Merlano da un sencillo tip

Aida Victoria Merlano se ha ganado cierta fama más allá de promocionar en redes sociales cualquier producto de belleza, y es que su vida privada ha dado mucho de qué hablar no solo por los asuntos políticos de su madre, sino por las polémicas opiniones que ha dado en redes sociales, la más reciente fue su ‘rifirrafe’ con Ricardo Montaner sobre el mensaje del venezolano por las próximas elecciones presidenciales.

Aida Victoria mencionó “Desconoce a Colombia, desconoce su realidad socioeconómica y se atreve a lanzar aseveraciones. Yo le digo a él que una cosa es tener la nacionalidad y otra sentirse colombiano. Él no está aquí, no ve lo que pasa y no empatiza. Eso le pasa a muchos colombianos”. Pero ahora se pronunció en la plataforma de TikTok para dar un consejo a todas las mujeres que sospechan sobre posibles infidelidades de sus parejas, y es que el auge de las redes sociales y aplicaciones de mensajería han sido tema de discusión en algunas parejas, bien sea por ocultar una relación ajena y exponer inconscientemente.

El ‘tip’ de Aida Victoria Merlano para descubrir una infidelidad

Después de una serie de confesiones y videos subidos de tono que compartió junto a su expareja, Naldy, ella misma reveló en su momento que la relación terminó a causa de una infidelidad. Teniendo esto como referente, en uno de sus videos más recientes de TikTok, la creadora de contenido decidió dar un sencillo pero eficiente ‘tip’ para descubrir una infidelidad.

“Mujeres ya basta, ya deja de perder el tiempo que a entrar al teléfono del man a buscar conversaciones con viejas a ver si encuentran un cacho, ¿qué es eso?...¡Entren al chat del mejor amigo!, porque lo bueno del polvo no es echarlo sino contarlo, ahí está todo” — Aida Victoria Merlano en TikTok

Sus palabras causaron diferentes reacciones en dicha plataforma, especialmente del público masculino “no digas nuestros secretos”, “Qué paso Aida, cuál es tu afán de exhibirnos, porque aplica pa todos”, “estamos haciendo mal las cosas jajajajajja”,