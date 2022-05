Falleció el Papá Noel más adorable de Colombia

Navidad está de luto. Falleció Hernando González, el Papá Noel más adorable y uno de los más famosos del país en Santa Marta donde residía. El imagen de este Santa Claus llegando en un helicóptero a un reconocido almacén de cadena de Barranquillla hace parte de los recuerdos navideños de grandes y jóvenes en el Caribe. “Yo interpreto a Papa Noel todo el año, porque ya la gente no me puede ver sin identificarme con el personaje y tomarse fotos conmigo”, dijo Grisales a PUBLIMETRO, en una entrevista hace unos años.

Grisales se disfrazó de Papá Noel por más de 40 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su hermano, Germán Grisales. El deceso se produjo en Santa Marta.

Por su gran personificación de Papá Noel, ‘Nando’ recorría los centros comerciales de Barranquilla y también era invitado a otras ciudades del país. Se destacó por realizar diversas obras sociales con los más pequeños.

Su vida

Desde muy joven y debido a su aspecto muy similar a Papá Noel, este hombre fue escogido para representar al personaje más querido de la Navidad. “Yo empecé sintiendo un poco de vergüenza al representar a este bello personaje. En ese momento no sabía que iba a ser tan esencial en mi vida”, contó el actor.

Poco a poco por su jocosidad, blancos cabellos e imagen bonachona, Grisales se convirtió en el Papá Noel costeño por excelencia. “Me invitan a todas partes y hago parte de las celebraciones en Barranquilla, en esta época, que es la más feliz y que llevo más de 43 años investigándola y aprendiendo de ella”, resaltó Grisales.

Vivía entre Santa Marta y Barranquilla asistiendo a todos los compromisos sociales a los cuales lo invitan. Incluso había adaptado un traje navideño al estilo que él denomina “playero” para lucir como Papá Noel en el clima del Caribe. “Siempre los niños me detienen y me muestran sus juguetes y me dicen: “este fue el juguete que me trajiste el año pasado, ya no te acuerdas”. Papá Noel para mí no es un personaje más, sino todo un mundo interno”, contó entre risas.

Su deceso causa tristeza entre todos sus seguidores.

