¿Estuvieron los hijos de Jessi Uribe en su matrimonio?

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe, no inició en los mejores términos ni con las mejores bases, teniendo en cuenta que Jessi estaba saliendo de su relación anterior luego de que ella se diera cuenta que el cantante estaba enamorado de Paola, que no quería dejar de verla y besarla. Por supuesto cuando se supo la historia completa, los colombianos no estuvieron muy felices al enterarse que Jessi Uribe estaba dejando su hogar con cuatro hijos de por medio por irse al lado de Paola.

Lea también: Mara Cifuentes asegura que pasa por un terrible momento de su vida

En medio de una entrevista con ‘Lo Sé Todo’ Sandra reveló todo lo que pasó en ese momento oscuro de su vida, revelando que se fue al piso cuando se enteró que él estaba enamorado de Poala, incluso pensó en la posibilidad de matarse, pero lo que la motivaba todos los días eran sus propios hijos.

Ahora que el fin de semana pasado se llevó el gran evento en donde Jessi Uribe y Paola Jara le dieron el sí al frente de un altar, como siempre lo soñó el cantante. La verdad fue un ceremonia demasiado privada, pues no tuvo invitados de la farándula, con excepción de Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno, Pipe Peláez, quienes aprovecharon el romántico momento para dedicarle varias canciones a la pareja en donde Paola terminó hasta llorando.

Lea también: Carolina Cruz muestra su cara sin y con photoshop

Luego de que se publicaran los video de dicho encuentro, varios preguntaron si quizá los hijos de Jessi Uribe habían estado presentes en este momento tan importante para él. Pero lo cierto es que no estuvieron, o eso afirman en redes sociales, teniendo en cuenta que a la hora de hacer los agradecimientos, Jessi Uribe se refirió a todo el mundo, menos a sus hijos, quienes dice, son lo más amado para el cantante.

Era de esperarse que no estuvieran allí, teniendo en cuenta que Sandra, a pesar de seguir con su vida, no creemos que esté muy feliz con el evento. A pesar de ello, han dejado saber en diferentes oportunidades que Paola se la lleva muy bien con ellos.