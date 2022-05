Carolina Cruz muestra su cara sin y con photoshop

Carolina Cruz es sin duda una de las mujeres más bellas de la televisión nacional, pero para nadie es un secreto que ella y varias personas de la farándula, utilizan ciertas ayudas para lucir mejor, sobre todo cuando están posando para revistas o desean compartir una foto en sus redes sociales. Pero Carolina Cruz no es una de las que niega o trata de ocultar cuando utiliza este tipo de ayudas, por eso en medio de sus redes sociales habló del tema.

A pesar de que Carolina ahora mismo no está siendo tan activa como modelo, pero sigue siendo la imagen de muchas marcas, así que aparte de estar presente cada mañana en el programa de Caracol ‘Día a día’, en donde suele no solo interactuar con varios invitados, sino que incluso, de vez en cuando, habla de su vida personal.

Carolina Cruz ha revelado que a pesar de la mala situación que vivió con su separación, su carrera va mejor que nunca, por eso mismo mostró a través de sus historias unas fotos que le realizaron, comparando la foto originial con al de photoshop, afirmando

“Amo hacer este ejercicio. Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros, para disimularlas. Las arrugas o El Paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin machas sería un sueño. Me he hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo. Amooooo los filtros no para cambiar mis facciones las cuales siempre me han gustado, pero si para disimular las manchas. En la Foto izquierda no hay ni medio retoque pero si luz, buen fotógrafo, styling y maquillaje. En resumen: EQUIPO0000000. La Foto de la derecha tiene un retoque mínimo y por eso quería mostrarles”

a pesar de que la foto no tiene un gran cambio, muchos la criticaron “Recuerdo que la vi hace como 10 años en las instalaciones del canal RCN y era completamente otra mujer sin maquillaje, casi ni la reconozco y sale con esto jajaja que mentira”