Michelle Gutty y Marcelo Cezán, este es el secreto para un matrimonio feliz

Varios años han pasado desde Michelle Gutty y Marcelo Cezán se unieron y todos mueren de amor al ver cómo se expresan en redes sociales con esa admiración y respeto.

Recientemente Michelle publicó un post de la familia en el que expresó cuál ha sido el secreto de la relación. Y fue precisamente en el tiempo en el que Fabri cumplía sus 4 años. En él expresó a detalle cómo se enfrentan juntos a las dificultades.

“Nosotros en abril 5 de matrimonio y ya 10 de novios ¿Nunca pelean? Jajaja la palabra pelea es fatal, discutimos a veces, pero no dejamos que pase a niveles que puedan rompernos por dentro, mucho menos por fuera”.

Para ellos Dios está en la mitad siempre y perdonar siempre “no de dientes para afuera. No dejar que las discusiones se adueñen de nuestro tiempo. Perdonar más allá del ego es dar amor y entender que todos somos humanos, y por ende imperfectos”.

Indicó que aunque las personas cambian a través del tiempo y experiencias, esto solo es positivo cuando es motivado por nosotros mismos y no impuesto por el otro.

“Recuerda que la persona de la que te enamoraste era muy similar a quien tienes hoy y que esas cosas que te molestan en algún momento las amaste. No exijas a alguien que cambie, acéptalo y ámalo tal y como es”.

Dejar de lado la rutina

Recomienda sorprender, pues la rutina puede ser el principal causante del deterioro y eventual final de un matrimonio. Sin embargo precisa que es erróneo pensar que debes hacer cosas excepcionalmente extraordinarias para refrescar tu relación de pareja.

“Un regalo dado sin razón alguna, una nota de amor puesta en la billetera o una invitación a ver la última película de su director favorito son todos detalles pequeños que dicen claramente ‘te amo’ y ‘me importas’”.

Agrega que pasar tiempo en pareja es importante para los dos, pero desaparecer las individualidades es contraproducente. Aconseja dejar que el otro viva sus sueños y apoyarlo, “aprovecha esos espacios para vivir los tuyos. La única manera de que una pareja sea feliz es si los dos tienen también sus espacios y momentos”.

Respeto, amor y trabajo en equipo

Apuntó que la pareja está en tu vida para mejorarla, no para ser la vida misma o convertirse en tu propiedad. “No los mandes, recuerda que ambos son adultos y que si esperas respeto debes darlo no exigirlo. Tú felicidad no puede depender de nadie… no es sano y pone una carga que al final nadie va a querer llevar.

Y finalmente el trabajo en equipo, indicó que esto no tiene que ser complejo, que se pueden planear cosas juntas, consultar sus planes, no asumir que el otro querrá o no hacer algo, por lo que es mejor preguntar que asumir.