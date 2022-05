“Siempre he vivido de cerca la comedia”: Carolina Cuervo está estrenando especial de Stand Up

Muchos recordarán a Carolina Cuervo por su papel de ‘Canela’ en la producción ‘Oki Doki’, sin embargo, ahí la carrera de la talentosa actriz hasta ahora estaría empezando, de hecho, se ha desempeñado también como presentadora de diferentes formatos de televisión y desde hace tan solo un par de años dio un salto a uno de los mundos que más la ha apasionado durante toda su vida: la comedia.

También podría interesarle: Todos los detalles de la experiencia Van Gogh que llegará a Bogotá

Así las cosas, hace tan solo unos días Carolina tuvo la dicha de anunciar que ya se encuentra disponible su primer especial llamado “Que nada me quite la paz”, al cual usted podrá acceder por medio de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Cuervo estuvo hablando PUBLIMETRO Colombia sobre cómo ha sido su proceso profesional y personal para llegar a este punto en el que se encuentra hoy en día.

P: ¿Por qué hacer ese salto de la actuación y la presentación al mundo de la comedia?

R: Bueno, yo creo que la comedia siempre me ha atravesado. Desde que estaba pequeña, en ‘Oki Doki’ hacíamos mucha comedia también. El humor es parte fundamental de mi vida y no puedo concebirla sin humor. En mi casa toda la vida ha habido mucho humor, y muy negro, para ser honesta. Entonces crecí en el humor. Mis relaciones humanas están llenas de humor, me conquistan por el humor, entonces es para mí algo esencial.

Para 2018, Alejandro Riaño me dijo que tenía que hacer comedia, a lo que yo le decía: “sí, algún día”, y aunque me llamaba la atención me daba mucho miedo.

P: ¿En qué momento dejó ese miedo para aventurarse a hacerlo?

R: Si bien me metí a algunos talleres y cursos de comedia, eso no prosperó mucho, sin embargo, pasó un tiempo y Alejo me puso una fecha para lanzarme al agua. Nunca se me olvidará, fue el 25 de agosto de 2018. Él tenía un show llamado ‘Comedia a la carta’ en El Pórtico, donde vez invitaba a una dupla de comediantes y me puso ese deadline.

Faltaban cuatro o cinco meses para la fecha, y Alejandro en sus cosas, yo en las mías, a mí me salió una novela, grabé, él en Europa y ya cuando faltaba como un mes, le dije que ya casi era el momento y no teníamos nada. El caso es que nos centramos a crear el show, me ayudó, probamos en bares, en distintos espacios. Luego Catalina Guzmán también me ayudó con el tema de estructura y ahí se fue gestando mi primer show llamado ‘Cría un Cuervo’, y me lancé con un show de una hora.

P: Es un tiempo bastante largo para empezar en comedia ¿”murió en el intento” o todo resultó según los planes?

R: Afortunadamente triunfé en el intento. Fue una noche que nunca se me olvidará, porque fue la única vez que he temblado estando quieta, no pude quedarme quieta. Es una vulnerabilidad muy grande. Ese día había 500 personas en el teatro y creo que la comedia es más fácil cuando hay más personas que menos, porque cuando son pocos son más inquisidores, es más difícil a 50 personas que a 500.

P: ¿En qué momento llega la invitación por Amazon para hacer el nuevo especial? ¿Cómo fue el contacto?

R: Llega el año pasado, a finales de 2020, inicios del 2021. Al principio era para grabar mi primer show, ‘Cría un Cuervo’, pero yo soy una persona a la que poco le gusta quedarse con algo. Me gustan los retos,bastante, pero sentía que si volvía a hacer ese show, ya no era lo mismo. Habían pasado tantas cosas en nuestras vidas, la pandemia, yo creía que había que escribir algo nuevo. Entonces les dije que de una, pero que me dejaran inventarme algo nuevo. En esas me dijeron que si estaba segura, que si sí era buena idea y bueno, los convencí y por fortuna me dijeron ‘hágale’, entonces Cata Guzmán me volvió a ayudar a estructurarlo y así lo grabé, aunque aún no se ha presentado en teatros.

P: ¿La grabación se hizo con público?

R: Hicimos dos funciones, con público, pero yo no había probado nunca ese material y me lancé al agua. Lo que hice fue que abrí y cerré con unas rutinas que ya tenía probadas, sin embargo, el cuerpo de todo el show, la mitad, si es completamente nuevo. Salió bien, bonito, tiene futuro.

No deje de leer: Así es el mundo ‘Discopático’ de La Vela Puerca

P: Además de Alejandro Riaño y Catalina Guzmán ¿qué otros comediantes le han hecho feedback a tu carrera de comediante?

R: Diego Camargo, Juan Buenaventura también trabajó conmigo. Tato Devia ha estado ahí conmigo. Alejandra Azcárate me ha ayudado mucho. Siento que he sido bien recibida por los comediantes en general que son un gremio bien cerrado y a veces difícil. Y entiendo, esto hay que ganárselo a pulso, pero yo entré con mucha humildad y respeto por el trabajo de todos los comediantes y eso me ha enseñado a subirme con mucho respeto al escenario también.

P: Citando a Pablo Carbonell de Los Toreros Muertos, él que la comedia es lo más serio que hay en el mundo

R: Total. Necesita mucho trabajo, pensamiento y tiene una línea delgada porque si no está en su justa medida, se vuelve muy malo o demasiado evidente, o no alcanza. Es difícil.

P: ¿De qué habla Carolina Cuervo en su especial de comedia ‘Que nada me quite la paz’?

R: Toco distintos temas. Obviamente el especial es un poco más comprimido, porque tiene menos tiempo que el show real. Aquí salto más rápido de un tema a otro, y aunque el show se llama ‘Que nada me quite la paz’, y un poco es exponer esa búsqueda espiritual en la que he estado por mucho tiempo, tratando de encontrarme conmigo misma y lo que planteo es que el encuentro con uno mismo es bastante siniestro, da mucho miedo. Empiezo a explorar un poco sobre eso, porqué no da miedo, porqué el manejo del autoestima es tan complicado, que tengo un problema de autoestima, cómo se construye y se destruye el autoestima a lo largo de la vida. En las cosas que termina uno cayendo. Hablo también de los talentos inútiles…

P ¿Cómo cuál podría ser un talento inútil?

R: Por ejemplo, yo soy muy buena parqueando jajaja. Nadie parquea como yo, es un talento del que me siento sumamente orgullosa pero pues a quién le importa… solo a los porteros de los edificios y a los que hacen fila en el centro comercial. Otro es que no soy fit, pero parezco fit, que me puedo tomar selfies y no parece porque tengo un brazo muy largo y es mi selfie stick incorporado y hago toda una rutina alrededor de eso, hablo de todo. Bueno, y retomando, cierro con lo difícil que es ser un ‘ángel de la guarda’ y más en Colombia. Ahí quedan invitados para ver el especial ‘Que nada me quite la paz’.