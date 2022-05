Así es el mundo ‘Discopático’ de La Vela Puerca

Existe un movimiento rockero al sur del continente, el cual se ha caracterizado por hacer potentes melodías acompañadas de instrumentos de viento que han conseguido que miles de corazones palpiten al son de una propuesta distinta.

También podría interesarle: ¿Se parecerá a su hijo? Mike Bahía compartió una foto suya siendo bebé

Desde el ‘paisito’, llega una de las bandas con más experiencia haciendo música: La Vela Puerca, quienes, además, se encuentran de lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico “at”, el cual también cuenta con un sencillo realizado en compañía de la colombiana Andrea Echeverri.

La banda estuvo hablando con PUBLIMETRO Colombia sobre este nuevo lanzamiento.

P: Acaba de salir un nuevo disco, ‘Discopático’. ¿De dónde sale este término?

R: Bueno, ‘Discopático’ es una palabra que es inventada y surge tras una historia, problema de salud que tuvo Seba ‘el enano’. Tenía un problema en su columna, fue al osteópata, y él le diagnosticó discopatía, a él se le ocurrió la ironía de decir que sí, que era enfermo de los discos. Así que nos pareció un poco injusto con las personas que sufren de esta enfermedad ponerle ‘Discopatía’, así que le pusimos ‘Discopático’ y le inventamos una definición que habla de la enfermedad que tenemos los melómanos de escuchar música.

P: Es interesante ver cómo tomaron una situación difícil por el lado del humor y de allí parte la idea de hacer un disco que además no solo ha dado de qué hablar en Uruguay sino en toda América Latina…

R: Si, totalmente. Es un disco nuevo que nace desde un lugar bien distinto a lo que tenía acostumbrado ‘La Vela’. Usualmente las canciones nacían desde una melodía principal, lo cual traía consigo una secuencia de acordes y después se vestía la canción. En este caso el puntapié inicial se dio con base a unos riff de bajos y guitarras, hasta por último ponerle la melodía y luego una letra. Fue buen lúdico el trabajo, fue bien lindo. Se empezó gestando con pocos integrantes y luego se fueron sumando más para que todos entendieran bien el concepto y bueno… hoy en día tenemos un disco que nos representa y al presente que tiene la banda.

P: De hecho, la canción que me llamó la atención precisamente por iniciar con una línea de bajo fue ‘Plan de fuga’, así no suele ser un proceso de composición, usualmente parte desde la guitarra o el piano.

R: Totalmente, nosotros queríamos una vez más “patear el tablero” porque a nosotros no nos gusta repetirnos de disco a disco. Si bien la banda no es una banda de un estilo, si es una banda de canciones que intenta no repetir las fórmulas porque o si no sería “uno de los tantos principios del fin” de una historia tan linda como esta que es creativa, despojada de toda verdad, entonces, si, nos gusta patear el tablero y lo hicimos de una manera bastante drástica, al menos para nosotros.

P: Ustedes hacen parte de un género que solo se da en el sur del continente donde en su música utilizan muchos vientos, guitarras distorsionadas y que en efecto solo se encuentra allá. ¿Por qué apostarle a eso?

R: La Vela nace de una inspiración de los 90 con muchas bandas que habían en el momento, pero sobre todo con la llegada de ‘Mano Negra’ acá en Uruguay. Eso revolucionó un poco la escena musical. Ahí se incorporaron vientos a un montón de ritmos. Si bien somos una banda que usa caños, no somos los que hacen el típico arreglo de vientos, sino que ponemos los vientos al servicio del rock. No tratamos de hacer una big band, ni hacer arreglos súper complicados. Queremos hacer fraseos pasionales que aporten a la esencia.

P: Además, ustedes son muy pegados a la música tradicional de su país. Los hemos visto cantando, por ejemplo, con Cayó La Cabra… ¿Cómo sienten ustedes estas uniones?

R: Eso es en realidad algo que hacíamos al principio. Nació por una cuestión natural, vos caminás por la calle y encontrás murga, candombe, entonces todo lo que hace parte de tu vida y son típicas de tu presente se ven reflejadas en la música que hacés, es por eso que en su momento nos acercamos tanto a los tablados, hablamos con algunas murgas puntuales, personajes como Alejandro Balbis que es un actor fundamental en la movida carnavalesca, entonces no fue muy planeado. Surgió naturalmente en el principio, ahora nos volcamos un poco más al rock pero no renegamos de ese pasado.

No deje de leer: Bogotá, el hogar de la primera Orquesta Filarmónica de Mujeres de Colombia

P: ¿Cuándo vamos a poder ver ‘Discopático’ en Colombia? ¿Qué planes tienen próximamente?

R: Nosotros lo que queremos hacer es ir corriendo detrás de ‘Discopático’, bueno, solo tenemos la fortuna de grabar con Andrea de Aterciopelados. Nos parecía una artista completa y bastante visceral que podía aportarnos, así que lo que queremos hacer es ir a Colombia más de lo que habíamos ido antes. Vamos a correr a Bogotá, Medellín, a donde toque ir porque somos los defensores de estas canciones y queremos estar allí para que ustedes las canten, o las cuestionen.

P: Además que en el paso que tuvo ‘La Vela’ en Colombia en 2019 tuvieron muy buena acogida del público en Rock al Parque y en su concierto después…

R: Si la gente saltaba, cantaban Zafar, El Viejo. Era la primera vez que visitábamos Colombia pues nos costó bastante llegar allá, desembarcar. Tocamos en Rock al Parque y luego llegamos a Boogaloop que era un lugar pequeño pero muy pasional, 500 personas que nos dieron todo su amor. Ahora puedo decirte que en la segunda mitad del año estaremos, puede ser entre septiembre y noviembre. En esos tres meses andará nuestra llegada a Colombia para presentarles ‘Discopático’.