“No hayan qué inventar”: Las reacciones al “ridículo” tip de belleza de Dani Duke

La reconocida influenciadora Dani Duke compartió un nuevo tip de belleza por medio su cuenta oficial de Instagram, el cual generó bastante polémica entre los comentarios de sus seguidores debido a que para muchos fue bastante inútil e incluso hasta ridículo, no obstante, otros le dieron la razón al sugerirlo.

En el video se le ve a la creadora de contenido digital utilizando un ‘encrespador’ de pestañas para realizar el delineado de sus labios y así engrosarlos y generar un poco más de volumen en ellos.

“Qué pensamos de este tip??? Va o no va?” escribió la también pareja de ‘La Liendra’ junto al video publicado.

Inmediatamente los comentarios llegaron y le dieron a entender que no es un tip tan efectivo ya que para algunas personas eso haría que se tardaran mucho más al momento de maquillarse, o que al hacerlo, no quedaba tan bien comparándola con la mamá de la también influenciadora ‘La Segura’.

“Se ve un poquito difícil, creo que más facilito utilizar el delineador directo o el mismo aplicador del labial”, “Si sigues haciéndote cosas en la cara vas a quedar como el filtro de super natural”, “Hay veces que no hallan contenido para crear y se inventan unas cosas”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de esta red social.

No obstante, también hubo usuarios que la respaldaron y aseguraron que si su intención era hacer un delineado un poco más amplio este recurso le podría ayudar a ser más precisas en comparación a si lo hicieran completamente a pulso.

Vea aquí el video hecho por Dani Duke con este tip de belleza: