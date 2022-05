“Lloro despidiendo un avión de carga”: Carolina Cruz se mostró muy nostálgica al ver a su hijo caminando

La reconocida presentadora del formato ‘Día a Día’, Carolina Cruz, compartió por medio de sus redes sociales un emotivo video donde asegura que se siente muy nostálgica al ver que su pequeño hijo Salvador ya está caminando, lo cual indica que el tiempo está pasando más rápido de lo que le gustaría.

“He llorado de la felicidad, de la dicha y de la gratitud de ver a Salvador caminando. Son como sentimientos encontrados porque, ya caminó, eso me tiene feliz porque está perfecto, está sano. Pero cuando lo veo caminando digo ‘ay, pero ya no es tan bebé', porque cuando ya caminan, son más personitas, más niños, entonces ya no son tan bebés”, comentó Carolina quien cada vez que habla por medio de sus redes sociales, llama la atención de sus miles de seguidores.

Así mismo, dijo que es una persona bastante sentimental y aunque esta ha sido una de sus características durante toda su vida, desde que es mamá está mucho más sensible que antes, incluso, asegurando que llora “despidiendo un avión de carga”.

“He llorado muchísimo porque yo soy muy sensible, toda mi vida he sido así. Lloro despidiendo un avión de carga y desde que soy mamá soy más sensible y con la fundación más sensible, por eso lloro”, puntualizó la también influenciadora.

La fundación de Carolina Cruz

La fundación de la reconocida presentadora lleva por nombre ‘Salvador de Sueños’ con la cual se encuentra en búsqueda de apoyar a niños que tengan problemas de salud y darle la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.

La fundación vio la luz por primera vez el 23 de febrero con tan solo 39 voluntarios.

