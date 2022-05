“La mamá de mis hijos”: Epa Colombia halagó a su novia en redes sociales

La reconocida influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, ha demostrado que se encuentra bastante enamorada de su nueva pareja, a tal punto, que incluso ha mencionado por medio de sus historias de Instagram que ella sería “la mamá de sus hijos”.

La polémica influencer estuvo entregando algunos detalles a sus clientas con motivo del mes de las madres, así las cosas vio a su pareja empacando los regalos, razón por la cual no dudó en cortejarla para que todos sus seguidores la conocieran.

“Amiga, mira el obsequio que te voy a dar por los 150 mil pesos que yo estoy armando. Entonces, vea lo que te voy a dar: un termo protector, un champú ¿Cierto, amor? Ayyyy vea a la mamá de mis hijos, amiga, ah, ah”, comentó en medio del video.

La reacción de la novia de ‘Epa’ fue bastante discreta ya que se sintió bastante intimidada y ni siquiera miró a la cámara durante la grabación del video.

Las imágenes fueron replicadas por una cuenta de Instagram especializada en la vida de las diferentes celebridades de las redes sociales y allí algunos usuarios no dudaron en dejar sus opiniones ante los comentarios de ‘Epa’ eso sí, con todo tipo de reacciones; algunos enfocados en que puso a su pareja a trabajar, e incluso, comparándola con la ex pareja de la influenciadora, la futbolista Diana Celis.

“Al menos está trabajando y pues, no da tanto visaje”, “La cara lo dice todo”, “Bueno pero esta trabajando, aunque conociendo a la epa seguro la puso a trabajar para “medir” su amor”, ““jajaja eso parece todo menos enamorada oh que le guste la arepa. Pero bueno felicidades ah esa pareja”, fueron algunas de las palabras de los internautas

Vea aquí el video de ‘Epa Colombia’