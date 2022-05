A Hassam lo confundieron con una mujer y aprovechó para jugarle una broma a la persona equivocada

Tras defenderse de los trinos de su ex esposa, ahora Hassam se mide a un usuario. Instagram @oficialhassam

Hassam se ha convertido en uno de los comediantes más influyentes de Colombia debido a su buen sentido del humor, de hecho, esto lo ha demostrado en cada una de las publicaciones que hace diariamente por medio de sus diferentes redes sociales.

A través de un divertido video, el humorista mostró su graciosa reacción al escuchar cómo una persona lo confundió con una mujer, pero ojo, esta fue una situación real, ya que anteriormente se dio a conocer un video donde un hombre le coqueteó a un personaje que tiene de mujer.

En esta nueva ocasión Hassam recibió una llamada y tomó la decisión de publicar un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores; Allí mostró todo lo que había pasado por medio de sus historias.

“Aló, señora Gerly”, fue la manera en la que la llamada inició, aprovechando que lo llamaron “señora”, Hassam cambió su voz para simular el de una mujer, algo que la persona al otro lado del teléfono no pudo notar.

Junto a su publicación comentó que el hecho de que le llamen “señora Gerly” es más frecuente de lo que muchos podrían llegar a pensar y que no es solo parte de su rutina de comediante.

“Señora Gerly ‘forever’. ¿Si ven que no es chiste”, fue el texto que acompañó el video.

Las imágenes fueron replicadas por distintas cuentas y compartido por varias redes sociales para divertir a miles de internautas.

Vea aquí el video de la reacción de Hassam cuando lo confundieron con una señora: