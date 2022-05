“Que vaina tan maluca”: críticas a la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’

Este 10 de mayo la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’ llegó a las pantallas del Canal RCN, generando muchas expectativas entre los televidentes, ya que la versión original en el 2006 había sido un rotundo éxito en raiting y en acogida del público hacia la novela.

Tras su esperado estreno, los televidentes se tomaron las redes sociales para poder opinar sobre dicha versión, pero al parecer no les gustó tanto. Entre los comentarios más populares reinó el desagrado por la nueva versión llegándola a catalogar como “forzada” y “aburrida”, y algunos más exigentes llegaron a lanzar comentarios hacia los libretistas “cuentan de todo en 5 minutos, Sebastian Martinez es muy galán y no es creíble, los saltos temporales son muy rápidos con el afán de contar todo, no da tiempo de empatizar... otra novela que va para las 11 pm”, mencionó uno de los internautas en Twitter.

El otro aspecto que criticaron fueron las actuaciones de la novela, ya que algunos han considerado como “flojas”, las interpretaciones de cada personajes. En esta nueva versión, la novela cuenta con la participación de Sebastián Martínez, Lorna Cepeda, Carmen Villalobos, Julián Arango, Marcela Benjumea, Fabián Ríos, Julio Sánchez Cocaro, Alejandra Ávila, Matías Maldonado, Michelle Rouillard y Alejandro Gutierrez.

Nooo hasta que la Plata nos separe esta floja floja!



