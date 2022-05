“Este es mi último show soltera”: Poala Jara y Jessi Uribe, por fin se casan

Los cantantes de música popular han estado desde hace algunos años, teniendo en cuenta que el inicio del romance no fue lo más normal del mundo. Al igual que la relación de Luisa Fernanda Y Pipe Bueno, Paola y Jessi Uribe se tuvieron que ocultar, sobre todo porque Jessi estaba terminando un matrimonio con Sandra, con la que compartió toda su vida y por supuesto sus hijos.

Lea también: Andy Rivera confesó cuál es su posición favorita en “el delicioso”

Uno de los momentos más virales de la relación fue de hecho, una nota de WhatsApp que Jessi le envió a Sandra, donde Paola sale afirmando que se emborracharon todos pero que Jessi se estaba portando lo más de bien. El audio fue tomado como prueba de lo más descarado, pues se supone que en eso, el amor entre ellos empezó a crecer.

A pesar que al principio no muchos estaban de acuerdo con esto, los dos cantantes se han encargado de mantener su amor en lo más alto, pues no solo en la parte sentimental han crecido, si no también en lo profesional, teniendo en cuenta que han realizado canciones juntos que les ha permitido hacer tour, a lo Anuel AA y Karol G en su momento.

Lea también: Cristina Hurtado mostró el crecimiento de su hijo Mateo con un tierno video

Las campanas entre ellos desde hace tiempo vienen sonando, pero por cuestiones de pandemia y otros asuntos personales, no había llegado el momento. Ahora, en medio de un show, Paola Jara confirmó que se casarían “Este es mi último show soltera” a lo que la gente respondió con una gran ovación. Pero no fue todo, pues un mensaje llegó a un canal de farándula en donde decía “Les paso el dato. Jessi Uribe y Paola Jara se casan este fin de semana en Llano Grande. Te lo cuento porque una conocida va a trabajar ese día en el matrimonio de ellos”.

Ahora que la noticia ya está confirmada, solo queda esperar las fotos del evento.