El bajón emocional de Luisa Fernanda W

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W ha confesado por medio de sus redes sociales que se encuentra atravesando un momento difícil debido a inseguridades que tienen que ver con su aspecto físico con el que a veces no se 100% a gusto.

Para muchos, es difícil llegar a pensar que una persona tan reconocida tenga que atravesar por este tipo de momentos ya que aseguran que el reconocimiento pasa a ser algo tan importante que con la cantidad de seguidores que tiene y su estabilidad económica debería ser suficiente para estar segura de sí misma tanto física como personalmente.

No obstante, la también pareja del intérprete de música popular Pipe Bueno comentó por medio de un video que esos pensamientos no le son ajenos y se encuentra trabajando para poder superar sus inseguridades.

“También hay días en los que no me siento tan guapa y me digo a mi misma “tu estás espectacular”, por ejemplo estoy pasando por esta etapa donde me entran inseguridades y no está mal estar insegura de vez en cuando, es que el proceso de amor propio es tan duro, es una vaina que la gente cree que uno siempre tiene que ser el más seguro, pero no es así”, comentó la creadora de contenido digital.

Además, agregó que usualmente los comentarios malintencionados de las personas logran afectarla más de la cuenta, haciendo una invitación a tener cuidado con las palabras ya que estas pueden cambiar de manera radical la realidad de una persona, sea cual sea su ocupación.

“Muchas personas opinan del físico de uno, o de como uno se viste, o de como una lleva esto...no, que toxicidad, nadie sabe por el proceso que uno está pasando y la gente se cree con el derecho de hablar de tu físico, eso me parece horrible”, puntualizó.