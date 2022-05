La ¿ridícula? tendencia en redes que pone a decir palabras de doble sentido

Todo lo que está pasando en el mundo, se sabe en redes sociales, sobre todo en Twitter, que desde siempre ha sido la red social predilecta para comentar todo y volver los temas en tendencia, cuando varias personas hablan del mismo tema.

Gracias a esta red social varias personas se enteran en tiempo real de lo que está pasando, lo que hace muy práctica la comunicación. Pero no solo se habla de noticias y cosas “importantes”, sino también de la vida social y los memes que entretienen a todo el mundo, incluso cuando no se entiende muy bien de qué se trata realmente.

En esta oportunidad, hay varios memes que se han vuelto tendencia en todo el mundo ¿De qué se trata? Varias personas están compartiendo imágenes con frases en inglés, pero poniéndole un doble sentido en español, es decir, haciendo una traducción errónea de lo que realmente significa, por ejemplo: “I’m horny = Estoy horneando”

¿Qué sentido tiene compartir dichas fotos? Varios aseguran que a pesar de lo absurdo que suene, cuando eran pequeños les pasó, sobre todo con palabras en inglés que podrían ser relacionadas con algunas en español por su forma de pronunciación “Yo hice este porque me pasó y de verdad creí que así era cuando fuí emo jaja” dicho usuario pensaba que “Misery Business” significaba bocinas miserables, lo que causó mucha gracia en los usuarios de internet.

Pero no fue la única, de hecho, la red sociales está inundada de varias imágenes con doble sentido. No es la primera vez que pasa, ya que esta tendencia hace algunos años estaba en furor y nuevamente ha recuperado esa fuerza. “Iba a hacer el de Embarrassed- Embarazado con un señor panzón pero luego me auto censuré”. La tendencia en sí lo que hace es burlarse del mal inglés que podrían tener algunos.