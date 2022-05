El gesto que el público tuvo con Arelys Henao en su más reciente concierto

Arelys Henao se ha convertido en una de las grandes cantantes de música popular en Colombia, conquistando los corazones de muchas personas con sus canciones de empoderamiento y su sencillez. Sin embargo, a pesar que tiene una gran base de fanáticos, la colombiana quedó impresionada con un noble gesto que tuvo el público durante su más reciente concierto en Cali.

A través de sus historias de Instagram, la cantante estuvo compartiendo varias imágenes sobre su más reciente concierto en Cali, mostrando la gran cantidad de personas que asistieron al lugar para escucharla interpretar sus temas más conocidos.

Pero a través de una serie de videos, la intérprete de “Pa’ la fulana” le relató a sus seguidores que vivió un gran momento durante el concierto, destacando la paciencia y entrega de sus fanáticos al esperarla hasta las tres de la madrugada para escucharla cantar, a pesar que pensaba que no encontraría a muchas personas en las tribunas.

“Anoche en Cali me pasó algo impresionante: siempre se decía que [para] el artista que cierra el concierto, ya la gente se ha ido porque está muy cansada y ya es muy tarde, pero yo le pedí a Dios que mi público me acompañara”, confesó Arelys Henao. Me dejaron para cerrar y resulta que todo el pueblo me estaba esperando, todo mi público ahí muy querido. Mi corazón estaba lleno de felicidad”.

También resaltó lo significante que fue para ella recibir esta muestra de cariño de parte de su fanaticada en Cali: “Yo creo que uno de los premios más grandes para una artista es que su público lo espere, que su público le brinde el cariño, y bueno la verdad la pasamos muy bien. Mi Cali, gracias por esperarme”, concluyó la “Reina de la música popular”.

