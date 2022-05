Arelys Henao y Cata Gómez dan mensaje de apoyo a las mujeres

Fue durante una vista de promoción por el más reciente éxito de Arelys Henao ‘Pa’ La Fulana’ que la “Reina de la Música Popular” llegó al programa ‘Día a Día’, y desde el escenario, tras cantar su tema grabó junto a Cata Gómez.

La presentadora como siempre acostumbrándonos a sus outfits inigualables se sentó junto a la cantante, la presentó y le pidió dar un mensaje a la población que la ve. “Arelys Henao hoy con nosotros, una mujer que le canta a las mujeres y que con su historia nos demostró que es muy luchadora, Arelys ¿qué le vas ad decir hoy a las mujeres de Colombia?”, dijo Cata Gómez.

La intérprete de ‘Dices Que No Vuelves’ no dudó en responder y llenar de positivismo y mucha energía sus palabras, agradeciendo además el éxito en el que se convirtió ‘Arelys Henao: Canto Para No Llorar’.

“Que les mando un beso, que las quiero mucho, gracias por su apoyo, gracias por ver la serie, y las invito a ser muy valientes, nadie se arrepiente de ser valientes, tenemos que luchar por salir adelante por nuestra familia, feliz Día de la Madre”, dijo la artista.

Arelys Henao este de mayo en Medellín

En “El Concierto de Los Mejores” ya está confirmada la presencia de dos de los máximos exponentes colombianos como lo son Jessi Uribe y por supuesto Arelys Henao. Así lo dio a conocer la propia “Reina de la Música Popular” en sus redes sociales publicando el video contentivo de cada uno de los artistas que se presentaran el evento y con unas palabras emotivas de agradecimiento.

Arelys será la única mujer que se presentará en el evento y se espera que incluya en su repertorio cada uno de los temas que se han convertido en himnos de sentimientos y despecho para su público, entre los que destacan ‘Señor Prohibido’ y ‘Amante y Amigo’.