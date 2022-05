¿No se llamaba Aída Victoria? Cuál fue su nombre de nacimiento y la razón por la que se lo cambió

La reconocida influenciadora Aída Victoria Merlano se ha convertido en una de las más celebridades de redes sociales más comentadas de Colombia debido a su actitud, su manera de pensar y responderle a sus seguidores cuando activa la caja de preguntas y respuestas.

Recientemente la creadora de contenido digital estuvo en una entrevista conducida por Jorge Enrique Abello, la cual está siendo viral por medio de la plataforma de TikTok donde el actor que personificó a ‘Don Armando’ en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ le preguntó sobre su cambio de nombre, algo que para muchos era realmente desconocido.

¿Aída Victoria no se llamaba así?

“Yo me llamaba Caroline, mi nombre de nacimiento”, comentó la creadora de contenido digital, así que Abello preguntó por un poco más de contexto sobre qué la había llevado a tomar una decisión tan radical como la de cambiarse el nombre.

Para darle respuesta a la pregunta hecha por Jorge Enrique, la influenciadora tuvo que dar un poco de contexto y sincerarse con algunos datos de su vida personal. Así las cosas, contó que en su momento, su mamá, Aída Merlano pensó en quitarse la vida, de hecho, lo había pensado en repetidas ocasiones pero no lo había hecho debido a que aún tenía un hijo que la necesitaba y le asustaba dejarlo solo.

“Mi madre pensaba recurrente en suicidarse. Ella siempre salía con una lista de quehaceres en caso de que ella no estuviera. Porque mi mamá pensaba en acabar con su vida, pero su preocupación era mi hermano menor”, aseguró.

En ese orden de ideas, estuvo contando también que su madre, la ex congresista, le preguntó si se sentía avergonzada de que la relacionaran con ella debido a todo el proceso que estaba afrontando. Ante ese cuestionamiento, la joven tomó la decisión.

“Tú a clase de culicagada pendeja criaste, yo no soy eso. Y recuerdo que fui a la Registraduría esa misma tarde a buscar dónde estaba mi registro de nacimiento y me cambié el nombre. Me demoré una tarde cambiándomelo. Me pidieron mis documentos. Me acuerdo que me costó $127.000 y me puse Aida Victoria Merlano. Y luego llamé a mi mamá”, agregó.

Además, comentó que su nombre tiene que ver con lo que quiere proyectar, ya que quiere ser “Aída, la victoriosa”, y por eso escogió llamarse Aída Victoria.

“Primero me siento muy orgullosa de que seas mi mamá y segundo, yo tengo la plena convicción de que mi vida se va a marcar con Victoria, a pesar de lo que haya detrás o lo que me haya pasado. Entonces le dije, yo seré Aida Victoria Merlano, Aida la victoriosa. Ese es el significado de mi nombre que tanto amo y por eso cuento esta historia con tanto amor”, puntualizó.

