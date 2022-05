La reacción de Felipe Saruma tras el ataque que sufrió Valdiri

Recientemente, la reconocida influenciadora Andrea Valdiri fue víctima de un ataque mientras se encontraban viajando por la vía a San Onofre, a lo que Felipe Saruma, su esposo también hizo referencia.

La pareja se encontraba en medio de un trayecto durante sus vacaciones, cuando una bala impactó con el vehículo en el que se estaban movilizando. El impacto llegó hasta un computador y hasta la pierna de la también bailarina, quien por fortuna, salió ilesa.

También podría interesarle: Así respondió Aída Victoria Merlano al seguidor que la llamó “roba maridos”

Afortunadamente la pareja conformada por las dos celebridades de las redes sociales ya se encuentra nuevamente en su casa en Barranquilla, sin embargo, aceptan que la situación fue bastante dura. Así las cosas, fue el mismo Felipe quien quiso salir a hablar un poco de lo sucedido para tratar también de calmar un poco los rumores que se están dando en las diferentes redes sociales.

“Primero que todo feliz y contento porque llegamos a nuestras casas, porque no nos pasó nada, estamos con Dios y en vista de todo esto que está pasando en las redes sociales, de todas las especulaciones que andan diciendo que fue tal organización o tal otra; nosotros no habíamos salido precisamente por eso, porque hay una investigación detrás de esto y no sabemos quiénes son los responsables y es muy atrevido de nuestra parte y de los medios que salgan a decir o a culpar a cierta organización o a cierta cosa que está pasando en el país”, fueron las palabras del creador de contenido.

Además, aseguró que su pareja saldrá también a hablar de todo lo que pasó, pero lo hará en su respectivo momento, agregando también, que aunque siguen afectados tienen toda la actitud para salir adelante.

No deje de leer: Maluma vuelve a cumplir el sueño de una niña con cáncer

“Yo siento que en este momento cuando pasan este tipo de cosas en Colombia, estos revuelos, hay delincuentes que se aprovechan de eso para saldar la culpa y decir ‘no, eso fue culpa de esto’. Ya hay una investigación detrás de eso, Andre va a salir a hablar, pero vamos con toda la actitud”, agregó.

Vea aquí la reacción de Felipe Saruma al ataque a Andrea Valdiri