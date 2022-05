Imparable: Karol G rompió un récord que hace 27 años nadie superaba

Sin duda alguna Karol G se ha convertido en una de las artistas más importantes en Colombia de los últimos años. La ‘bichota’ se ha abierto un espacio entre los más grandes de la industria dando muchísimo de qué hablar, e incluso, llegando a ser llamada y reconocida por muchos como “la reina del género urbano”.

También podría interesarle: Esta es la canción de amor de Timø y Pitizion

Tras su doble presentación en el Festival Coachella en Estados Unidos, donde enamoró a todo el público asistente, y además, a todos los que se conectaron vía streaming con su show, Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, sorprendió con un nuevo lanzamiento llamado ‘Provenza’, el cual se ha mantenido en los primeros lugares de los listados musicales más importantes del mundo.

Como si fuera poco todo el cariño y el éxito que está alcanzando Karol durante esta etapa de su carrera, recientemente se anunció que ha logrado ocupar las dos primeras posiciones del listado de Billboard ‘Hot Latin Songs’, algo que no se conseguía hace 27 años ya que la última en conseguir esta gran hazaña fue Selena Quintanilla en 1995 con sus sencillos ‘Tú sólo tú’ y ‘I Could Fall in Love’.

No deje de leer: “Volver a Colombia, imagínate, es un placer”: Fito Páez

Este logro de la colombiana lo alcanzó precisamente con su canción ‘Provenza’, que se encuentra en la segunda posición del listado, y además, con la canción hecha en compañía de Becky G llamada ‘Mamiii’ la cual ocupa la primera plaza.

Tras el lanzamiento de ‘Provenza’ Karol estuvo visitando su ciudad natal, Medellín, para ofrecer un concierto gratuito en el que fuera de toda la parte musical y de entretenimiento que fue un éxito, terminó con un hecho que opacó el evento ya que una fanática le terminó echando agua en la cara a la artista.